Favoriser la mobilité durable – Vaud veut multiplier les trajets à vélo par cinq Le Canton demande 42 millions de francs pour accélérer la promotion du vélo, notamment en aménageant des centaines de kilomètres de pistes cyclables. Romaric Haddou

Le Canton veut accélérer les aménagements routiers dédiés aux cyclistes. Keystone

D’ici quinze ans, la plupart des trajets quotidiens sur le territoire vaudois doivent pouvoir se faire à vélo. C’est l’objectif affiché, mardi, par le Conseil d’État lors de la présentation de sa nouvelle stratégie de promotion du vélo. «Le Canton ambitionne de démocratiser l’usage de ce moyen de transport, de valoriser son potentiel aussi bien pour les déplacements quotidiens que de loisirs et de lui dédier des aménagements continus et de qualité dans les agglomérations mais aussi les villes et les villages», soulignent les autorités. À l’horizon 2035, l’État veut que la part moyenne des déplacements à vélo soit multipliée par cinq pour atteindre 10%.