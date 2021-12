Impact de la pandémie – Vaud veut prolonger le soutien au secteur hôtelier Le Conseil d’État vaudois propose d’affecter environ 29 millions de francs supplémentaires pour aider les hôteliers.

Le Conseil d’État vaudois veut prolonger de six mois l’aide financière aux hôteliers du canton. Il propose d’affecter environ 29 millions de francs supplémentaires pour permettre à ce secteur de tenir face à la crise du Covid-19.

Cette aide complémentaire doit couvrir les troisième et quatrième trimestres 2021. Elle serait accordée aux hôteliers dont les pertes dépassent 40% du chiffre d’affaires, indique vendredi le Conseil d’État dans un communiqué.

Sous condition

L’aide proposée est soumise à certaines conditions. Elle ne concerne par exemple que le secteur hébergement. De plus, l’entreprise doit avoir déjà déposé une première demande de cas rigueur et cette dernière avoir été acceptée.

Les 29 millions de francs proposés viennent majoritairement (pour 25,17 millions) de la part vaudoise de la réserve fédérale constituée dans le cadre des mesures complémentaires prévues dans la loi Covid. Le financement relevant du seul canton reviendrait ainsi à environ trois millions.

Avant d’enclencher son dispositif, le canton de Vaud doit ainsi attendre la décision des Chambres fédérales, qui doivent se prononcer d’ici à la fin de leur session actuelle sur la prolongation du paiement des aides.

Depuis le début de la crise, le canton de Vaud a versé plus de 410 millions de francs au titre des cas de rigueur. L’analyse des différents dossiers montre que l’hôtellerie est la branche la plus touchée, souligne le Conseil d’État. Il ajoute que les perspectives de reprise dans ce secteur «semblent encore très incertaines et lointaines.»

