Éducation et environnement – Vaud veut une école plus durable Le canton lance un appel à projets auprès des établissements scolaires et ouvre une plateforme pour mieux encadrer ses enseignants.

De nombreuses écoles vaudoises disposent déjà d’un potager scolaire (photo prétexte). Keystone/GAETAN BALLY

Le canton de Vaud veut se doter d’une école plus durable. Aller plus loin que le simple tri des déchets ou l’aménagement d’un jardin potager. Il lance un appel à projets auprès de ses 117 établissements scolaires et ouvre une plateforme pour ses enseignants.

Vaud annonce la couleur: il veut devenir «un canton exemplaire» en matière d’école durable. Une récente enquête a montré que 90% des directions sont prêtes à renforcer la place de la durabilité dans leurs établissements et jugent cette démarche «nécessaire», explique mercredi le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC).

Un quart des écoles a déjà organisé une journée ou une semaine spéciale dédiée à la durabilité. Les projets liés à la biodiversité – comme un jardin ou un hôtel à insecte – sont les premiers à émerger et permettent d’associer plusieurs disciplines. Et l’école à l’extérieur, en forêt notamment, séduit également.

Susciter des projets

Pour développer ces initiatives et en susciter d’autres, le Conseil d’État sollicite du Grand Conseil un crédit de 7 millions de francs. Ce montant, issu du Plan Climat, permettra de financer des projets ainsi que de nouveaux moyens d’enseignement et de doter les établissements d’un réseau de référents durabilité.

L’objectif est que les élèves acquièrent «des connaissances, mais également des compétences qui leur permettront de faire face aux enjeux climatiques», explique le communiqué. Les enseignants devraient, pour leur part, disposer de nouveaux outils.

Dans l’immédiat, une plateforme est mise en ligne depuis mercredi. Elle a été réalisée à la suite d’un sondage effectué en 2019-2020 auprès des enseignants. Elle leur facilite l’accès à des ressources qui permettent de renforcer l’éducation à la durabilité dans toutes les disciplines et les niveaux scolaires, explique le Département.

ATS

