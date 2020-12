Variante du Covid-19 – Vaudois perturbés par le mutant britannique Depuis dimanche minuit, les vols à destination ou depuis la Grande-Bretagne sont annulés. Florilège de réactions. Sébastien Galliker

Les Vaudois qui pensaient passer les fêtes de fin d’année en Grande-Bretagne doivent modifier leurs plans suite à l’annulation des vols. KEYSTONE

«La reprise des cours est prévue le 4 janvier et j’ai une session d’examens du 5 au 9. J’ai donc encore un peu de temps devant moi et pourrais éventuellement passer ces examens à distance, mais j’ai laissé quelques classeurs sur place dont j’aurai besoin. J’avais donc prévu de retourner à Londres le 29 décembre. Pour l’instant, mon vol est toujours prévu sur l’application de British Airways, mais ça s’annonce délicat». À l’instar d’Anthony P., étudiant en 2e année de biologie à l’Université de Westminster de Londres, la décision de la Suisse de suspendre tous les vols entre le pays et la Grande-Bretagne depuis dimanche minuit complique la vie de bien des Vaudois. Contacté lundi matin, l’habitant de Saint-Légier était rentré en Suisse le 13 décembre pour célébrer Noël en famille.