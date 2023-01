Le 24 janvier, pendant que les autorités vaudoises commémorent l’indépendance, je pense à ceux qui défièrent l’aristocratie pour leurs droits au XIXe siècle. Les Bourla-Papey, ces paysans vaudois hostiles au retour des anciens droits féodaux, vinrent sur la colline du Mormont pour y brûler les documents qui scellaient les droits ancestraux des seigneurs. «Paix aux hommes, guerre aux papiers» était leur devise.

Le 21 janvier, anciens zadistes, membres d’associations environnementales et habitant·es de la région d’Éclépens et de La Sarraz se rassemblaient sur le Mormont pour marquer le deuil de la Birette, dont le Conseil d’État a autorisé la destruction par Holcim. Laisser le Mormont à cette multinationale basée à Zoug, à la tête du marché mondial du ciment, associée à l’ex-Lafarge (condamné à une amende de 778 millions de dollars par la justice américaine pour avoir soutenu plusieurs groupes terroristes), industrie la plus polluante de Suisse… est le symptôme d’une économie dominée par les objectifs de rentabilité des multinationales. Une indépendance vaudoise somme toute relative.

«Il serait temps d’imaginer une autre organisation de l’usage des ressources et des matières limitées, comme une planification démocratique, écologique et sociale.»



L’enquête de «Heidi News» «Les Vaudois et leur bac à sable magique» éclaire comment des paysans d’Ollon se sont fait acheter leur terre à très bas prix par Orllati, le deuxième grand groupe cimentier du canton, avec un contrat d’une durée de trente ans: une opération qui rapportera gros à Orllati.



Holcim et Orllati se battent en ce moment au tribunal pour définir qui des deux pourra exploiter l’honorable bois de Ballens, acheté quelques miettes pour une exploitation qui rapportera un milliard selon les calculs diffusés par «Heidi News».

Que retenir de l’indépendance vaudoise et des révoltes paysannes historiques contre les inégalités, quand un agriculteur retraité, ancien habitant d’une ferme à Yens, est poussé hors de sa ferme par une société agricole (Henny Frères SA), dont l’administrateur est aussi directeur d’Orllati Environnement SA… en vue d’exploiter la deuxième plus grande réserve de sable du canton?

De ce business, «les grands perdants sont les paysans, qui perdent leurs champs quand les gravières s’en emparent, bien plus cher et déguisées en sociétés agricoles», écrit Claude Baechtold («Heidi News», 2020). Le prix du m3 de gros sable est d’environ 30 francs: un prix similaire au m3 d’enfouissement. Les seigneurs modernes du béton transforment nos terres en or: il est temps d’imposer une régulation et une surveillance de ce marché.

Une économie trop dépendante

De manière générale, avec le dogme néolibéral de rentabilité, des ressources émettrices en CO 2 , comme le pétrole ou le béton, ont été hissées à la tête des marchés. L’économie entière en est dépendante. Dans un temps marqué par de nombreuses instabilités politiques, il serait temps d’imaginer une autre organisation de l’usage des ressources et des matières limitées, comme une planification démocratique, écologique et sociale.

Rappelons-nous également que nos droits ont la plupart du temps été conquis par des mouvements sociaux. «De notre antique dépendance, chassons l’importun souvenir!»

Mathilde Marendaz Afficher plus Députée Ensemble à Gauche

