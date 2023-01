Familles – Vaut-il le coup de racheter son 2e pilier? Pour percevoir des rentes correctes à la retraite, est-il utile de racheter sa prévoyance professionnelle lorsque l’on a arrêté de travailler quelques années? Le point avec un expert. Marianne Grosjean

«Il n’est jamais trop tôt pour penser à prévoir sa retraite», estime Marco Salmina, expert en prévoyance. URS JAUDAS/TAGES-ANZEIGER

Vous êtes salarié? Alors vous recevrez bientôt la fiche annuelle de la caisse de pension de votre employeur. Celle qui vous renseigne sur le montant des rentes que vous devriez toucher à la retraite. À la colonne intitulée «rachat», un certain montant est indiqué. Comment savoir ce qu’il signifie et ce qu’il convient de faire, selon sa situation? Décryptage avec un expert en prévoyance, Marco Salmina, planificateur financier chez Impact Financial Engineering SA.