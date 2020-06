Routes nationales – Véhicules électriques: première station de recharge sur l’A2 Une aire de repos lucernoise a inauguré ce vendredi sa station de recharge rapide (SRR). D’ici dix ans, 99 aires de repos suisses en seront aussi équipées.

La première station de recharge rapide (SRR) pour véhicules électriques sur une aire de repos de routes nationales a été inaugurée vendredi sur l’A2 près d’Eich (LU). Dans les dix prochaines années, 99 aires de repos seront équipées de SRR.

À terme, 160 aires de repros et de ravitaillement seront dotées de SRR sur l’ensemble du réseau des routes nationales, a indiqué vendredi l'Office fédéral des routes (Ofrou). Les conducteurs de véhicules électriques disposeront ainsi de 600 points de recharge. L’aire de repos «Inseli» sur l’A2, près d’Eich (LU), est le premier.

La Confédération veut équiper toutes les aires de repos et de ravitaillement du réseau des routes nationales avec des installations de recharge pour les véhicules électriques (photo symbolique). KEYSTONE/DPA zb/HENDRIK SCHMIDT

L’équipement des aires de repos en SRR est une mesure de la feuille de route de la Confédération pour la mobilité électrique 2022. Elle a été signée à la fin de 2018 par la Confédération et des représentants des cantons, des villes et des secteurs de l’électricité et de la mobilité.

Promouvoir la mobilité électrique

L’objectif est de promouvoir la mobilité électrique. Les infrastructures de recharge sont essentielles à la poursuite de la diffusion des véhicules électriques, souligne l’Ofrou.

Ces stations doivent être conçues de manière «non discriminatoire» s’agissant des types de véhicules. Elles doivent permettre la recharge de véhicules dotés de types de connecteurs différents.

À fin 2019, la part des véhicules électriques (28’716 véhicules) dans l’ensemble de la flotte (6’160’262) était de 0,6%. Cette année-là, le nombre de voitures électriques parmi les nouvelles immatriculations a plus que doublé.

