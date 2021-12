«Où allons-nous?» – Veillon et Eicher s’en vont ensemble Le premier a mis en images le spectacle multidisciplinaire que le second espérait créer en été 2020. Francois Barras

Stephan Eicher dans la campagne genevoise, chef d’orchestre de «son» spectacle fantôme et privé désormais visible sur YouTube.

«On rame encore un peu…» Stephan Eicher le glisse au fil de l’onde lémanique et dans un soupir tandis que Vincent Veillon, face à lui, souque ferme. Sur le lac, on a le choix des directions. Dans la vie covidienne, moins. Le duo espérait ne plus «ramer» en 2021, mais voilà: «Où allons-nous?» leur spectacle privé donné sans public en août 2020, demeure une question d’actualité. Rembobinons.

À l’été 2019, Vincent Veillon était invité à la sauterie très VIP qu’organise la famille Lombard au domaine de la Villette, dont la fondation encourage les arts, les sciences et les lettres. Et Stephan Eicher. Ce soir-là, le chanteur orchestrait sa vision d’un show multidisciplinaire avec danse, chant, lectures. «Il y avait du feu, des acrobates, une ambiance très cool, bien loin de l’image huppée que je pouvais avoir des soirées genevoises», raconte l’humoriste et producteur.