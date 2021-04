Déplacements urbains – Vélos, trottinettes, gyropodes: l’électricité gagne l’espace public Le nombre d’engins électriques légers a explosé avec la crise sanitaire. Mais alors qu’on pousse à la mobilité douce, certains modèles non conformes sont dans le collimateur. Cathy Macherel

L’insertion des trottinettes dans le trafic suscite débat, notamment au sujet de la vitesse des engins. AFP

Peut-être faites-vous encore partie des cyclistes à l’ancienne, de celles et ceux qui pédalent à la force des mollets. Alors avez-vous sans doute vécu cette légère humiliation lorsque, sur une piste cyclable, une trottinette électrique vous dépasse, parfois même à vive allure. Voire un drôle d’engin pourtant non habilité à rouler sur la chaussée: monoroue ou skateboard électrifié. Quoi que vous en pensiez, l’heure est aux déplacements «smarts».

L’an dernier, 171’000 vélos électriques ont été vendus en Suisse, contre 133’000 en 2019. Un marché en pleine expansion. Il est plus difficile de chiffrer le phénomène, mais la très fun trottinette électrique fait elle aussi de plus en plus d’adeptes. Pour 2020, la société de vente en ligne Galaxus affiche un +92% des ventes sur une large gamme. L’entreprise dit avoir observé une corrélation des pics de ventes d’e-trottinettes avec les première et deuxième vagues de la pandémie. Le constat est le même chez les marchands spécialisés: «La demande est forte. Il est clair qu’il y a de plus en plus de gens qui cherchent des moyens indépendants et pratiques pour se déplacer en ville, et cette tendance va se poursuivre», note Nicolas Saramon, directeur de Tec&Way à Genève.