Voile – Vendée Globe: la nuit a rebattu les cartes Le skipper français Thomas Ruyant a dépassé le Gallois Alex Thomson en tête de la course samedi. Mais les deux hommes se tiennent toujours dans un mouchoir de poche.

Thomas Ruyant lors du départ du Vendée Globe le 8 novembre. AFP

Deuxième vendredi soir, Thomas Ruyant (LinkedOut) est passé en tête samedi devant le Gallois Alex Thomson (Hugo Boss), qui tentait à la mi-journée de s’accrocher dans le sillage du Français. Derrière eux, Charlie Dalin, distancé dans la nuit, a réduit légèrement son retard sur le duo de tête.

La lutte fait rage entre les trois navigateurs, à la barre de voiliers «volants» dernière génération (les «foilers»), qui se tiennent en moins de 70 milles nautiques (environ 130 km). Longeant plein sud les côtes du Brésil, le trio a pris désormais une route sud-est pour se diriger vers le cap de Bonne Espérance, à la pointe sud de l’Afrique.

«Ca se tire la bourre! C’est très stimulant. Il y a une grosse pression entre nous» Thomas Ruyant, leader du Vendée Globe

«Ca se tire la bourre! C’est très stimulant. Il y a une grosse pression entre nous. Les bateaux sont très proches en vitesse et on évolue dans les mêmes systèmes météo», a déclaré le nouveau leader sur son site internet. «Je ne voulais surtout pas être à la traîne dans cette partie du parcours, car il s’y joue des coups d’élastiques dont on ne revient pas», a-t-il ajouté.

«On commence à s’habituer aux hautes vitesses du bateau et on s’endort avec plus de sérénité», note cependant Thomas Ruyant, qui a parcouru dans ces dernières 24 heures 511,4 milles nautiques (environ 947 km) parcourus à 21,2 nœuds de moyenne, proche du record absolu de distance parcourue jusqu’à présent en une journée sur cette édition: 536,81 milles par Thomson.

Alan Roura dans l’hémisphère Sud

Alan Roura, lui, a franchi l’équateur vendredi à 15 heures et 53 minutes, a annoncé son équipe. Après 12 jours 1 heure et 33 minutes de course, le skipper suisse, qui figure samedi midi en 18e position à 1021,4 miles du leader, comptait 1 jour et 13 heures d’avance sur son temps de 2016… En revanche, il accusait 1 jour et 9 heures de retard sur son objectif de tour du monde en 80 jours.

Le Genevois n’a pas trop fêté, trop occupé à se consacrer à la bonne marche de son bateau. À peine a-t-il avalé une petite gorgée de rhum et en a offert une à son embarcation. «Je n’ai pas vraiment la tête à la fête, j’ai beaucoup perdu de terrain dans le Pot-au-noir et j’ai davantage envie de recoller à ceux de devant que de célébrer ce passage», expliquait-il sur son site.

La moitié de la flotte (16 bateaux sur 32, Troussel ayant abandonné) était passée à la mi-journée dans l’hémisphère sud.

