Voile – Vendée Globe: et si les compensations faisaient la différence? À deux jours de l’arrivée prévue aux Sables d’Olonne, l’Allemand Herrmann pourrait gagner sans pour autant passer la ligne en premier. Alan Roura toujours 16e.

Louis Burton se fait de plus en plus menaçant pour le leader du Vendée Globe. AFP

A moins de deux jours de l’arrivée aux Sables d’Olonne, Charlie Dalin (Apivia), en tête du Vendée Globe, a de nouveau creusé l’écart sur Louis Burton (Bureau Vallée 2), qui compte près de 50 milles de retard lundi soir.

Dans un final totalement incertain, le skippeur havrais, âgé de 36 ans, a doublé son avance au classement de 18h00 (17h00 GMT), 48,2 milles nautiques (89 km) devant Burton contre 20,8 nm au classement de 12h00. A quelque 640 milles (1185 km) de la ligne pour Dalin, les bateaux de tête sont attendus mercredi dans le port vendéen.

L’Allemand Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco), en 3e position, a perdu lui une dizaine de milles et pointe à 87,8 nm de Dalin. Mais s’il maintient cet écart, Herrmann pourrait devenir le premier étranger à remporter la course autour du monde en solitaire sans escale et sans assistance grâce à la compensation horaire (6 heures) dont il bénéficiera une fois la ligne coupée pour avoir aidé aux recherches lors du naufrage de Kevin Escoffier.

Dans ce sprint final pour la victoire, qui concerne cinq marins, Thomas Ruyant (LinkedOut) conserve la 4e place mais à 221,7 nm. En 5e position, Yannick Bestaven (Maître Coq IV) a lui aussi perdu du terrain (à 284,2 nm contre 227,3 nm à 12h00) mais l’Arachonnais bénéficiera de 10 heures et 15 mn de compensations horaires.

Alan Roura toujours seizième

Alan Roura sur «La Fabrique» occupe toujours la seizième position. Et il a toujours la quinzième place d’Arnaud Boissière dans le viseur: il naviguait lundi à 17h avec un retard de 42,7 milles sur le skipper de «La Mie Câline-Artisans Artipôle». Le Japonais Kojiro Shiraishi est le plus proche poursuivant du Genevois à quelque 130 milles.

SportCenter/AFP