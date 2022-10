CONCOURS | 5 x 2 billets à gagner – Vendredi sur Mer 24 heures vous offre 5 x 2 billets Vendredi sur Mer le samedi 5 novembre 2022 à 20h30 aux Docks à Lausanne.

Après ses Premiers émois est venue la Métamorphose. Deux années seulement séparent les albums de Vendredi sur Mer, et pourtant on sent l’artiste plus sûre, plus mûre, femme dans tous ses états, mais assumée dans tous les cas – métamorphosée. Des balades sensibles comme S’Il Est aux titres chauds et dansants tels que Comment tu vas finir, ses nouveaux morceaux ne demandent qu’à être dévorés.

Informations complémentaires: www.docks.ch

Participez gratuitement, jusqu’au mardi 11 octobre 2022 à midi, en remplissant le formulaire: