A noter sur vos agendas – Venez pique-niquer sur l’herbe et déguster à Sarraux-Dessous! 24 heures vous propose un pique-nique et la dégustation des vins de trois domaines de la Côte, à Begnins. David Moginier

Le Domaine de Sarraux-Dessous offre un bel espace aux dégustations. Philippe Maeder – VQH

C’est un beau domaine historique sur les hauts de Begnins. Sarraux-Dessous, à ne pas confondre avec son voisin Serraux-Dessus, datent de 1145 où ils faisaient partie d’une commune autonome qui avait sa propre cour de justice. Rattachés depuis à Begnins, les deux domaines historiques s’orthographient différemment pour mieux les distinguer. C’est donc bien dans Sarraux-Dessous que se tiendra le grand pique-nique sur l’herbe de 24 heures, avec dégustation de vins de trois producteurs.

Le premier est donc notre hôte, un vignoble de 18 ha sur une unique parcelle, le plus grand domaine d’un seul tenant de Suisse, racheté par la maison morgienne Bolle. Les vignes sont cultivées par Eric Gallay alors que la vendange est vinifiée en foudres de chêne par Jean-François Crausaz dans les quatre caves du bâtiment. Si le chasselas est encore majoritaire, l’encépagement s’est diversifié ces dernières années, avec du gamay, du gamaret et du pinot, qui donnent trois superbes rouges, dont certains connaissent la barrique, et qui sont régulièrement primés, et un rosé d’assemblage. Sarraux-Dessous est membre de Clos, Domaines et Châteaux et a donc invité ses voisins et collègues de l’association pour une dégustation de leurs crus.

Le panier de pique-nique fait honneur aux produits de saison et de la région

Le Petit Cottens, c’est huit hectares cultivés par la famille Walther depuis des générations, jusqu’à Raymond qui s’en occupe aujourd’hui, avant que les vinifications soient faites par Thierry Ciampi, l’œnologue de Schenk. 85% de chasselas et le solde en gamay, gamaret et garanoir donnent un vin de chaque couleur. Le Château de Vinzel, lui, possède 8,5 hectares de vignes autour du bâtiment. Les Monachon y produisent un Grand Cru et un 1er Grand Cru en blanc, qui offrent un potentiel de vieillissement exceptionnel, et un merlot barriqué de grande classe. Tous ces vins seront proposés à la dégustation.

Dans le même temps, un panier de pique-nique composé par Vita Verdura permettra de se régaler sur l’herbe du domaine, avec des produits comme les pâtés de la Boucherie Grange voisine, les tommes de la Laiterie Mignot, à Saint-George, les pains de la Boulangerie la Couronne, à Rolle, ou les melons cultivés à la Ferme de la Feuillasse, les limonades Opalin ou les biscuits du Moulin de Sévery.