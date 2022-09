Avant-match

On ne va pas se mentir: ce soir, la compétition Laver Cup en elle-même, on s'en moque un peu. Avec l'illustre «Big Four» au grand complet, la (Dream) Team Europe ne mène plus que 2-1, après la défaite à l'instant d'Andy Murray contre Alex de Minaur (5-7 6-3 10-7). Mais depuis plus de deux heures, c'est toute une arène de l'O2 Arena et des millions de téléspectateurs à travers le monde qui n'attendent que de voir Roger Federer débarqué flanqué de Rafael Nadal.