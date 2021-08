Intempéries – Venezuela: des pluies diluviennes font au moins 15 morts Au moins quinze personnes sont mortes à la suite de pluies diluviennes qui se sont abattues sur l’ouest du Venezuela, ont annoncé mardi les autorités locales.

Nicolás Maduro le 20 août 2021. AFP

Plus de 35’000 personnes «ont été directement affectées» par des pluies tombées sur onze États du Venezuela et plus de 8000 logements ont été «détruits», a indiqué mardi le président vénézuélien Nicolás Maduro lors d’une allocution diffusée sur la chaîne publique de télévision.

Selon le ministre de l’Intérieur Remigio Ceballos, la saison des pluies orageuses bat son plein au Venezuela avec un peu d’avance et il devrait continuer de pleuvoir «pendant les dix prochains jours».

La rivière «Mocoties a débordé de son lit et est entrée dans les principales rues de la ville de Tovar», a déclaré Ramon Guevara, gouverneur de l’État de Merida (ouest), précisant que toute la zone était privée d’électricité et de téléphone tandis que les accès sont bloqués par les eaux.

«La situation est dramatique, triste, désespérante. Tout perdre n’est pas facile, mais c’est pire de perdre des proches. C’est la tragédie de 2005 qui se répète», a commenté Jesus Quintero, journaliste à Merida. Cette année-là, 41 personnes sont mortes et 52 personnes ont été portées disparues lorsque des pluies torrentielles sont tombées sur Merida.

Les précipitations touchent également d’autres régions du Venezuela, dont la capitale Caracas. L’Institut national de météorologie et d’hydrologie (Inameh) a émis une alerte météo prévoyant une augmentation du débit des rivières dans au moins six États.

AFP

