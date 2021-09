People – Venise la belle a enfin vu revenir les stars Pedro Almodovar et Penelope Cruz ont ouvert mercredi la 78e Mostra de Venise. Prélude à un interminable défilé de people. JAA

L’acteur américain Ben Affleck avec la chanteuse Jennifer Lopez ont fait le déplacement. EPA/ETTORE FERRARI / keystone-sda.ch

Tous les yeux étaient braqués, vendredi soir, sur Jennifer Lopez et Ben Affleck marchant, main dans la main, sur le tapis rouge du Festival international du film de Venise. Le couple était arrivé pour la projection du film de «The Last Duel», présenté hors compétition. Il n’a pas manqué de célébrités dans la Cité des Doges. Ainsi, Sharon Stone s'y est affichée plus glamour que jamais. Elle a joué les égéries pour la marque Dolce & Gabbana. Virginie Efira, Maggie Gyllenhaal, Kirsten Dunst ou encore le top model Adriana Lima ont aussi fait le bonheur des photographes.