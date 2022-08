Festival international – Venise, un programme à faire pâlir Cannes La 79e Mostra débute ce mercredi soir avec un Lion d’or remis à Catherine Deneuve. Pour le reste, c’est onze jours de stars, de glamour et de cinéma. Pascal Gavillet

Dans «Blonde», Ana de Armas incarne Marilyn Monroe. NETFLIX

Faire mieux que Cannes? Se lancer dans une surenchère de grands titres à faire pâlir la Croisette et rougir un tapis rouge qui n’a jamais spécialement pâli? Pour ses 79 ans, la presque octogénaire Mostra de Venise semble une fois de plus sortir le grand jeu et aligner stars et films en rangs serrés, comme si son avenir en dépendait.