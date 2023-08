Venoge Festival – Gloria Gaynor a livré son message de résilience et d’espoir À presque 80 ans, la diva a assuré le show, la voix intacte. La reine du disco nous a confié quelques mots en coulisses avant de monter sur scène. Stéphanie Arboit

Gloria Gaynor a pris quelques minutes pour répondre aux questions de journalistes avant de monter sur scène ce jeudi soir au Venoge Festival, à Penthaz. Florian Cella

Il lui a fallu toute la force qu’elle avait pour ne pas s’effondrer. Pour ne pas s’allonger et mourir, se muant au contraire, telle une chrysalide, en une nouvelle personne qui se tient la tête haute. Elle le sait, elle va survivre. Telles sont (résumées) les paroles du hit planétaire «I will survive», chanté par Gloria Gaynor. La reine du disco chantait ce jeudi soir au Venoge Festival, à Penthaz, pour le plus grand bonheur du public, tous âges confondus.

Une rupture amoureuse cause cette renaissance dans «I will survive». Plus largement, ce tube disco de 1978 s’est mué en métaphore de toutes les résiliences, de toutes les victoires sur l’adversité. Passant d’hymne gay à chant de triomphe de l’équipe de France de foot, tout autant qu’ode anti-Trump – des stars de Hollywood l’ayant entonné quelques jours avant l’investiture du président à la mèche, en guise de protestation symbolique et de clin d’œil d’espoir vers un autre futur politique.

Une heure avant qu’elle ne monte sur la scène du Venoge, on demande à Gloria Gaynor, qui prépare sa voix en buvant du thé dans sa loge, si une appropriation de sa chanson la touche plus que les autres. Sans hésiter, elle parle d’écoliers en Espagne, ayant transformé en 2016 les paroles de «I will survive» pour défendre l’importance d’une éducation de qualité, dans un établissement vétuste où des pans de plafonds s’étaient effondrés: «Ils m’ont émue non seulement parce qu’il s’agit d’enfants, mais parce qu’ils travaillaient dur pour résoudre les problèmes. Qu’ils utilisent ma chanson est tellement encourageant pour moi. Cela donne un sens et un but à ma vie.»

La star ne mentionne pas qu’elle a été bouleversée aux larmes en allant les trouver. Cette scène pourra bientôt être vue par un large public grâce au documentaire «Gloria Gaynor: I will survive», de Betsy Schechter, projeté il y a deux mois au Festival du film de Tribeca. «J’ai été heureuse des retours à Tribeca et surprise, car je ne m’attendais pas à toucher les gens de cette façon! Je me réjouis que ce documentaire soit disponible ici et dans le reste du monde», souligne-t-elle à Penthaz.

«Dans le documentaire, je partage des moments intimes avec le public, parce que je pense qu’il est bon pour les gens de savoir que les artistes traversent dans leurs vies des périodes difficiles, tout comme n’importe qui d’autre.» Gloria Gaynor, dans sa loge avant son concert au Venoge Festival

Le film la suit dans la conception de son album «Testimony», couronné du Grammy 2019 du meilleur album gospel, comme dans ses problèmes de santé. Elle les a partagés avec le public parce que, nous explique celle qui a obtenu un diplôme de psychologie à 71 ans, «je pense qu’il est bon pour les gens de savoir que les artistes traversent dans leurs vies des périodes difficiles, tout comme n’importe qui d’autre».

Et des blessures, Gloria Gaynor en a connu. Abusée quand elle était enfant, victime de la mauvaise gestion de son ex-mari qui était son manager, elle a surtout failli ne plus pouvoir marcher. Tombée sur scène à New York au début de sa carrière, elle reste hospitalisée quatre mois, paralysée des jambes. C’est dans un corset nécessaire au maintien de son épine dorsale qu’elle enregistre «I will survive», symbole pour elle également! Toute sa vie, elle a souffert de douleurs de dos. Si insoutenables que, selon le tabloïd anglais «Daily Express», elle devait parfois dormir assise jusqu’à une opération en 2018, consistant à briser sa colonne avant de la reconstruire… C’est peu dire que la résilience a accompagné Gloria Gaynor toute sa vie, et pas seulement au travers des paroles de son tube, inlassablement chantées à travers les décennies.

Sur scène, une voix intacte

Sur scène à Penthaz, la voix est magnifique, intacte – contrairement à celle de Diana Ross l’an dernier au Montreux Jazz. Durant cette heure de concert où le public s’égosille avec elle, celle qui fêtera ses 80 ans le mois prochain s’absentera deux morceaux, le temps pour ses choristes de chauffer encore davantage le public, puis s’assiéra un moment. S’étant fait connaître en 1974 avec «Never Can Say Goodbye», empruntée aux Jackson Five, Gloria Gaynor a chanté des reprises tout au long de sa carrière. C’est donc naturellement qu’elle en a entonné au Venoge, d’artistes actuels, mais toujours autour du thème récurrent de sa vie, soit l’importance de la confiance en soi et de l’empowerment – comme dans «Unstoppable», de Sia, ou «Beautiful», de Christina Aguilera.

Les reprises de son tube par d’autres? «Lorsqu’un artiste enregistre «I will survive», je le prends comme un compliment, confie-t-elle dans sa loge. Je suis toujours ravie. Il n’y en a qu’une seule version qui m’a irritée, car elle contient une grossièreté. C’est irresponsable, car les enfants écoutent! Celle qui contient le mot avec F…»

Dans cette soirée Revival du Venoge Festival, la prestation de Gloria Gaynor a furieusement contrasté avec celle, très décevante, de Boney M. Certes, une des artistes «d’origine» (Maizie Williams) était de la partie. Mais difficile de remplacer les transes scéniques du leader Bobby Farrell (décédé en 2010), surtout par un jeune chantant parfois faux et descendant difficilement dans les graves. Sans compter des reprises sans fil rouge, passant dans un pot-pourri indifféremment de Van Halen à Michael Jackson en passant par James Brown…

Gloria Gaynor aura 80 ans le 7 septembre prochain. Florian Cella

