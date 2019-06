Vent froid entre Berne et Bruxelles qui campent sur leurs positions

L’histoire est ironique. Alors que les accords bilatéraux fêtaient leurs 20 ans hier, un nouveau vent froid se levait entre Berne et Bruxelles. C’était en effet le dernier délai, selon ses procédures internes, pour que la Commission européenne propose aux 28 États membres de prolonger l’équivalence boursière accordée à la Suisse. À l’heure de boucler, elle n’en avait rien fait à notre connaissance.

Conséquence pratique: dès le 1er juillet prochain, la Bourse suisse ne pourra plus négocier des titres européens. À moins que… dans une démarche exceptionnelle de dernière minute, la Commission ne propose l’inverse. Le 27 juin, le président de l’Union syndicale suisse Pierre-Yves Maillard est annoncé à Bruxelles. Certains veulent y voir une possibilité d’ouverture.

On en est là, entre bluff et jeux de pouvoir, dans la relation entre la Suisse et l’Union européenne. Car de son côté, le Conseil fédéral montre aussi les muscles. Il rendra coup pour coup. Son porte-parole André Simonazzi, l’a confirmé hier: «Concernant l’équivalence boursière, le Conseil fédéral répète que si elle n’est pas accordée, les mesures de protection déjà communiquées seront activées.» Ces mesures prévoient que les titres suisses ne puissent plus être négociés en Bourse au sein de l’UE.

L’enjeu est plus symbolique qu’autre chose, dans la mesure où les acteurs économiques concernés n’ont pas attendu ce mois de juin pour s’organiser. Mais le bras de fer illustre le risque qui pèse aujourd’hui sur les relations entre les deux parties: qu’elles se dégradent et que les mesures de rétorsion s’enchaînent. Jeudi, Business Europe (le lobby patronal dont est membre EconomieSuisse) a envoyé une lettre au président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker lui demandant d’éviter les décisions menant à une escalade. Pour l’heure, il n’a pas été exaucé.

Accord sur la table

La faute à qui? Pour la Commission européenne, les discussions sur l’accord-cadre n’ont pas fait de progrès suffisants pour accorder cette équivalence boursière. Il y a un accord sur la table depuis décembre dernier et le Conseil fédéral ne veut pas signer. La Suisse est accusée de jouer la montre.

De son côté, le Conseil fédéral juge injustifié le lien que l’UE fait entre l’accord-cadre et l’équivalence boursière. Il estime, pour le reste, que les négociations prennent certes du temps, mais que des clarifications sont indispensables si l’on veut donner à l’accord-cadre une chance en votation populaire. (24 heures)