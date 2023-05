Enchères à Genève – Vente de la plus importante collection privée de bijoux Christie’s disperse les quelque 700 joyaux de l’autrichienne Heidi Horten. Non sans controverse. Carole Kittner

Heidi Horten parée du collier «Briolette d’Inde» de 90 carats D-Colour, signé Harry Winston et estimé entre 7 et 10 millions de dollars. THE HEIDI HORTEN FOUNDATION

«Je pense que je ne reverrai jamais une collection de bijoux d’une telle portée et d’une telle ampleur», assène d’emblée Max Fawcett, le responsable de la joaillerie chez Christie’s Genève. En effet, c’est bien la plus précieuse de toutes les collections privées de bijoux qui passera sous le marteau de la maison de ventes aux enchères, à Genève, les 10 et 12 mai prochains. On parle d’estimations qui surpasseraient la mythique vente de la collection de gemmes de Liz Taylor en 2011, laquelle avait atteint plus de 116 millions de dollars.

Heidi Horten, collectionneuse d’art autrichienne, était une vraie passionnée qui n’a cessé d’acheter des bijoux reconnaissables au premier coup d’œil. Et ce, pendant près de 40 ans. Reste que l’origine nazie de l’argent – les spoliations juives perpétrées par feu son époux Helmut Horten qui auraient, en partie, servi au financement de ces pièces – interpelle. Heidi Horten est décédée en 2022. Soit dix jours après avoir ouvert son musée d’art moderne et contemporain, The Heidi Horten Collection, à Vienne.

L’intégralité des recettes de la vente à venir sera dédiée à la Fondation Heidi Horten pour soutenir ce musée et pléthore d’activités philanthropiques. Christie’s, restée jusqu’ici plutôt discrète sur tous ces éléments, indique qu’elle investira une importante partie des profits de la vente «The World of Heidi Horten» dans la recherche et l’éducation sur l’Holocauste.

La philanthrope rédemptrice

«La décision de Christie’s de prendre en charge la vente de bijoux de la succession de Heidi Horten a été prise après mûre réflexion, notamment en raison de l’importance de l’impact philanthropique de la vente et de la connaissance des pratiques commerciales bien documentées de feu Helmut Horten pendant l’ère nazie, lorsqu’il a acheté des entreprises juives sous la contrainte», explique Guillaume Cerutti, le CEO de Christie’s.

Et l’homme d’ajouter: «Il n’a jamais été dans l’intention de Christie’s de cacher des informations sur l’histoire bien documentée de Helmut Horten et nous avons ajouté des détails pertinents à nos documents de vente et à notre site internet pour veiller à ce que les faits soient clairs pour tout le monde.»

Heidi Horten n’a que 19 ans lorsqu’elle rencontre son futur mari, qui en a 32 de plus. Ils se marient en 1966. Il meurt en 1987, en lui léguant près d’un milliard de dollars. La belle n’aura pas d’enfants mais d’autres maris et une collection de bijoux et d’art à en faire pâlir plus d’un. La mécène achetait des bijoux par passion, pour les porter, même chez elle, seule, à la fin de sa vie.

Le rêve d’une collectionneuse

Plus d’une centaine de pièces signées Bulgari, en or jaune et beaucoup de pierres de couleur, toutes témoins d’une période. Mais aussi des créations Harry Winston, Boivin, Cartier, Van Cleef & Arpels, Tiffany; il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. La portée de la collection, avec ses 700 pièces, est telle qu’il faudra deux ventes en salle pour disperser les 400 premiers lots, alors que les 300 autres seront vendus en ligne en deux temps.

Premier prix: 1000 francs. Dernier prix: une estimation entre 15 et 20 millions de dollars. On pense ici à la bague «Sunrise rubis et diamants» de Cartier qui totalise 25,59 carats. La pierre centrale est un rubis «sang de pigeon» d’une pureté rare. Heidi Horten avait acquis le bijou chez Sotheby’s, il y a huit ans, pour 30 millions de dollars! Sans parler du collier de diamants «Briolette d’Inde».

Une pièce exceptionnelle. Max Fawcett s’enthousiasme: «Nous l’avons reconnue dans des livres sur Harry Winston. C’est le philanthrope George Blumenthal qui l’avait acheté à Cartier en 1910 et sa veuve l’a vendu à Harry Winston en 1946. La pièce est passée chez un maharaja indien puis a été rachetée à deux reprises par la marque avant que Heidi Horten ne l’acquière en 1971. C’est la première fois que le collier passe en vente aux enchères.»

Il y a aussi ces trois rangées de perles naturelles, signées Harry Winston encore, avec leur fermoir serti d’un diamant rose coussin de 11 carats. Son estimation se situe entre 7 et 10 millions de dollars. Sans compter la quantité de pièces en jade, dont Madame Horten raffolait et qui, d’habitude, séduit plutôt en Asie. L’ensemble de la collection est extrêmement bien documenté car l’Autrichienne adorait transformer ses bijoux. Elle achetait des boucles d’oreilles chez Van Cleef & Arpels et les faisait modifier chez Bulgari et Cartier…

