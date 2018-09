Libérer le potentiel des mégatendances

Pourquoi et auprès de quels groupes d’investisseurs les placements thématiques ont-ils le vent en poupe?

Reda Zebdi: En réalité, le concept n’est pas nouveau; on identifie une tendance ou un thème et on essaie de le transformer en investissement au moyen de titres individuels, de produits structurés ou de placements collectifs. Les thèmes abordés peuvent être très spécifiques, comme l’impression en 3D. Toutefois, il peut également s'agir de tendances à caractère fondamental, comme la numérisation, la sécurité ou le vieillissement démographique. La plupart des tendances concernent des thèmes économiques et sociaux, qui parlent directement aux investisseurs privés notamment. La difficulté consiste à transposer ces tendances dans des placements concrets et rentables.

Quoi de neuf parmi les placements thématiques?

Dans le passé, les placements thématiques étaient la plupart du temps couverts par des fonds actifs ou des produits structurés. Désormais, des concepts indiciels innovants offrent un accès à ces mêmes thèmes. Si l’on part du principe que les tendances identifiées sont longues par nature, l’avantage de coûts des ETF peut porter ses fruits. Il s’avère qu’outre cet argument, les ETF réalisent une bonne performance par rapport aux fonds à gestion active. De plus, des thèmes tels que la robotique surperforment nettement le marché global des actions. Depuis leur lancement en septembre 2016, déjà plus de 3,2 milliards USD d’actifs (Mai 2018 ) ont afflué vers les quatre ETF thématiques que nous gérons chez BlackRock.

Que signifie une approche «passive» pour les placements thématiques?

Il convient avant tout d’identifier des tendances à long terme pour en dériver des thèmes qui ne soient pas trop étroits. Un thème comme le «vieillissement démographique» s’y prête bien, car cette tendance modifie la structure de la demande de manière fondamentale. En effet, une société «vieillissante» requiert davantage de prestations médicales et d’assurance, tandis que ses activités de loisirs diffèrent également. Un concept indiciel fondé sur des règles doit, à l'image d'un gérant actif, identifier les titres qui bénéficient au mieux de ces tendances. Pour la tendance qu’est la démographie par exemple, nous la divisons en plusieurs secteurs d’activité individuels et calculons ensuite la proportion des revenus de chaque entreprise provenant de ces secteurs d’activité. Si elle est supérieure à 50%, le titre est intégré au portefeuille d’ETF. Le résultat est un panier diversifié d’actions se concentrant sur des petites et moyennes capitalisations étroitement liées aux thèmes identifiés.

Comment les investisseurs professionnels et institutionnels évaluent-ils ces stratégies?

Les investisseurs professionnels réfléchissent d'abord en termes de classes d’actifs, de régions et de secteurs. Les allocations thématiques ont donc généralement lieu via les portefeuilles satellites ou thématiques. Par conséquent, nous essayons de montrer à nos clients, à l'aide d'analyses détaillées de portefeuille, comment intégrer des placements thématiques dans un portefeuille multi-actifs classique.

À quoi faut-il prêter attention lors de la sélection de placements thématiques?

Il est important que la tendance sous-jacente ait fait ses preuves dans le temps pour pouvoir ainsi influencer le modèle de consommation et les processus de création de valeur de manière fondamentale. Le produit de placement doit également reposer sur une méthodologie sélectionnant avec fiabilité tous les titres fortement liés à la tendance respective. Les grandes entreprises internationales présentant un modèle commercial diversifié ne sont donc pas nécessairement intégrées à un portefeuille de tendance, car cette dernière ne représente en générale qu'une petite partie de leurs revenus. Les titres de petites et moyennes entreprises sont en l’occurrence plus crédibles et offrent généralement un plus grand potentiel de croissance.

