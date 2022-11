Coupe du monde 2022 – Ventes de gaz: «Moins de Russie, plus de Qatar» Alors que le monde entier cherche de nouvelles sources d’approvisionnement en énergies suite à l’invasion russe de l’Ukraine, l’émirat voit les investisseurs étrangers affluer. Chloé Domat

La demande mondiale en gaz naturel liquéfié (GNL) devrait doubler d’ici 2040. Une aubaine pour l’émir du Qatar, Sheikh Tamim ben Hamad al-Thani, très courtisé par les Occidentaux. FETHI BELAID / AFP

Pour les Qatariens, le futur s’annonce radieux. Les prix du pétrole et du gaz ont rarement été aussi élevés et les carnets de commandes sont pleins. Durant les huit premiers mois de 2022, les importations européennes de GNL (gaz naturel liquéfié) ont augmenté de 65% selon l’Agence internationale de l’énergie. Courtisé par toutes les capitales européennes qui cherchent un substitut au gaz russe, Saad al-Kaabi, le PDG de Qatar Energy – qui est aussi le ministre qatarien de l’énergie – voit déjà son entreprise devenir le plus grand négociant en GNL au monde – détrônant le géant britannique Shell.