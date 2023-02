Comment bien consommer – Ventes en ligne d’alcool et de tabac sans frein pour les mineurs Sur 132 achats-tests sur des sites d’e-commerce, un seul a vérifié correctement l’âge du client.

Le constat est sans appel: sur 132 achats-tests d’alcool, de produits nicotinés et de cannabis légal effectués sur des sites de e-commerce, un seul a vérifié correctement l’âge du client. Une situation qui inquiète Promotion Santé Valais.

Les achats-tests 2022 se sont déportés sur le net en raison de la pandémie de Covid-19. Il était en effet compliqué dans un contexte aussi flou de planifier à l’avance une campagne dans les commerces sur le terrain, a expliqué jeudi à la presse réunie à Sion Sébastien Blanchard, responsable de projets à Promotion Santé Valais.

L’organisation profite alors de tester des achats via les commerces en ligne en plein boom – «avec une croissance de près de 30% en trois ans». Elle souhaite savoir comment ce type de magasins se comportent face à des mineurs qui cherchent à acheter de l’alcool et des produits nicotinés.

Elle y mène 32 achats-test d’alcool, 29 de cannabis légal et 71 de produits nicotinés (cigarettes, vaporette, puff, snus). «Sur 132 tests, dont 100 menés en Suisse et 32 en France, en Belgique et au Canada, un seul e-commerce s’est assuré à 100% de l’âge du client», a révélé Sébastien Blanchard, visiblement déçu du résultat mais réjoui par la solidité du système mis en place par la plateforme en question.

