Hockey sur glace – Vermin pour Bozon? La piste se précise GE Servette et Lausanne sont toujours en contacts avancés pour effectuer un second échange. Joel Vermin semble se rapprocher des Vernets contre Tim Bozon. Grégory Beaud

Tim Bozon (à g.) et Joel Vermin vont-ils échanger leurs maillots? KEYSTONE

Dix jours après l’échange qui a envoyé Tyler Moy à Genève contre Floran Douay et Guillaume Maillard, Lausanne et Genève sont toujours au cœur d’une négociation pour un second échange. Joel Vermin et Tim Bozon pourraient également être échangés dans un futur proche. Le premier nommé, indésirable à Lausanne, serait enclin à rejoindre les Vernets où évolue Tanner Richard, un ami proche.

Tim Bozon avait, dans un premier temps, fait capoter le premier échange envoyant Joel Vermin aux Vernets, raison pour laquelle les deux clubs s’étaient «rabattus» sur l’option officialisée fin août. Il semble que l’ailier français à licence suisse ait été désormais convaincu par les dirigeants lausannois. La réussite de l’opération tient-elle par une prolongation de contrat à Lausanne? Cela a en tout cas été mis dans la balance.

Si le LHC parvient à se libérer de Joel Vermin, le club de la Vaudoise aréna aurait résolu deux problèmes: il règle le problème de l’ailier bernois qui n’avait plus d’avenir au club et, dans le même temps, réduit considérablement sa masse salariale.

Selon nos sources, les discussions se sont intensifiées ces derniers jours et pourraient même se concrétiser dans un futur proche. A un mois de la reprise prévue du championnat, toutes les parties concernées ont intérêt à ce que la situation ne perdure pas. Comme Berne ne semble pas être dans la course, la piste genevoise représente, finalement, la meilleure solution pour tout le monde. Joel Vermin y compris.