L’invité - Vers davantage de biodiversité dans nos villes et villages

Les projecteurs se sont dernièrement braqués sur le loup et sur son retour dans nos contrées. Si d’aucuns aimeraient présenter cela comme un signe de la bonne santé de notre biodiversité, il semble intéressant de se pencher plus en détail sur la question.

Il est vrai que certaines espèces, comme le grand canidé cité ci-dessus, ou encore le lynx ou le castor, ont à nouveau élu domicile dans nos forêts et cours d’eau après des décennies, voire des siècles d’absence. Or il s’agit malheureusement d’un arbre réjouissant cachant une forêt des plus désolantes.

«Un tiers des espèces animales et végétales et près de la moitié des milieux naturels sont menacés.»

La biodiversité est au plus mal en Suisse, où on estime que plus d’un tiers des espèces animales et végétales et près de la moitié des milieux naturels sont menacés. Les causes de ce désastre sont connues: mitage du territoire, certaines activités humaines ou encore arrivée d’espèces invasives exotiques agressives.

Fort heureusement les solutions pour remédier à cet état peu réjouissant sont également connues, et sont simples à appliquer avec un peu de bonne volonté, à commencer par ce qui concerne nos milieux bâtis.

Un grand nombre de communes vaudoises sont en train de suivre les exigences des nouvelles dispositions des lois fédérale et cantonale sur l’aménagement du territoire, et donc de revoir leurs plans généraux d’affectation, mais aussi leurs règlements des constructions. C’est là une occasion inespérée pour redonner un peu d’air à une nature trop souvent étouffée sous une chape de béton ou de… thuyas!

Les autorités peuvent ainsi inscrire dans ces règlements des exigences quant à une arborisation minimale des parcelles, à une utilisation de matériaux évitant l’imperméabilisation des sols ou encore à la végétalisation des toitures plates. Elles peuvent interdire la plantation d’espèces envahissantes, comme les laurelles, et leur préférer des haies vives constituées d’espèces indigènes favorables à de nombreuses autres espèces d’oiseaux ou de petits mammifères. Elles peuvent inciter à la création de biotopes, à l’utilisation d’éclairages extérieurs limitant les nuisances pour la faune nocturne, ou encore des vitrages réduisant les risques de collision pour les oiseaux.

Beaucoup peut être fait

Cette liste loin d’être exhaustive montre que beaucoup peut être fait pour créer des conditions favorables à la nature dans les milieux construits.

Afin d’accompagner les exécutifs et législatifs communaux dans cette tâche, les Verts vaudois ont établi un petit guide («De la biodiversité dans ma commune») avec des propositions concrètes d’articles en faveur de la biodiversité pouvant être intégrés aux règlements des constructions.

Pour que l’on puisse entendre encore longtemps le chant du merle ou les pas feutrés des hérissons dans les quartiers de nos villes et villages, gageons que ces recommandations pétries de bon sens seront largement appliquées à l’avenir.

Alberto Mocchi Président des Verts vaudois, syndic de Daillens

