Sécurité en Suisse – Vers des centres d’aide d’urgence aux victimes de violences Des lieux spécifiques pourront apporter des soins médicaux et psychologiques aux victimes de violences domestiques ou sexuelles dans chaque canton.

Les traces des violences subies seront documentées et sauvegardées par la médecine légale afin de permettre aux victimes de décider, une fois le choc passé, si elles souhaitent ou non porter plainte. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Luis Berg

Les victimes de violences domestiques ou sexuelles devraient pouvoir trouver toute l’aide nécessaire auprès de centres d’aide d’urgence. Le Conseil national a soutenu deux motions identiques de Jacqueline de Quattro (PLR/GE) et Tamara Funiciello (PS/BE). Seule l’UDC y était opposée.

Ces centres apporteront les premiers soins médicaux et psychologiques et un soutien complet et professionnel aux victimes. Cela comprend le traitement des blessures, la gestion du traumatisme et la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Une aide qu’elles trouvent rarement, arguent les deux motionnaires.

Un centre par canton

Les traces des violences subies seront documentées et sauvegardées par la médecine légale afin de permettre aux victimes de décider, une fois le choc passé, si elles souhaitent ou non porter plainte. Confier cette opération à la médecine légale augmente les chances de pouvoir exploiter les traces lors d’éventuelles poursuites pénales.

Chaque canton, ou du moins chaque région, devrait disposer d’un tel centre.

Le Conseil national a aussi soutenu par 134 voix contre 41 un postulat de Judith Bellaïche (PVL/ZH) demandant un rapport sur l’ampleur de la violence numérique en Suisse. Ce dernier devra aussi mettre en avant les raisons de la propagation du phénomène et des échecs des poursuites pénales dans ce domaine.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.