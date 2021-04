Janet Yellen, la nouvelle cheffe du Trésor américain, vient probablement d’interrompre la course mondiale aux baisses d’impôts pour les entreprises. Les États-Unis acceptent l’idée d’un taux plancher minimal au sein des pays industrialisés. C’est un pas très important après l’adoption de nouvelles règles au sein de l’OCDE, qui combattent les pratiques dites agressives visant à réduire artificiellement les bénéfices.

«Les pays très attractifs, comme la Suisse, sont avertis: les États-Unis ne se laisseront plus concurrencer par d’autres régions.»

La nouvelle position américaine n’est pas désintéressée. Le président américain sait que les hausses d’impôts prévues dans son programme pourraient inciter les sociétés américaines à se délocaliser à l’étranger. Pour contrer ce risque, Joe Biden prévoit d’augmenter le taux minimal d’imposition des profits réalisés par les multinationales américaines dans le monde entier de 10,5 à 21%. Les pays très attractifs, comme la Suisse, sont avertis: les États-Unis ne se laisseront plus concurrencer par d’autres régions. En d’autres termes, vouloir attirer une société américaine à Genève ou à Lausanne en lui promettant un avantage fiscal n’aura plus aucun sens.

Les conséquences fiscales pour la Suisse sont importantes: on parle de pertes pouvant atteindre plusieurs centaines de millions. C’est sans doute le prix à payer pour retrouver une forme d’égalité devant l’impôt. Les entreprises, elles, s’adapteront. Car, contrairement aux personnes physiques, les impôts dus à l’État sont refacturés et donc inclus dans le prix de leurs produits finaux. Pour les personnes morales, c’est une charge comparable à la facture d’électricité. Le gain économique sera donc limité. Reste que ce tournant rétablit une justice à l’égard des sociétés opérant à l’échelon national et qui ne bénéficient pas des «cadeaux fiscaux» offerts par certains pays.

