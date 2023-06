Portrait de Solveig Sautier – Vers les cimes, le hasard des rencontres pour seul guide La codirectrice du Festival du film alpin des Diablerets (FIFAD) est atteinte de vertiges, mais il en faut bien plus pour freiner cette fonceuse. Thérèse Courvoisier

Solveig Sautier, directrice administrative du FIFAD, à La Tour-de-Peilz. Laurent de Senarclens

À la fois feu et glace, Solveig Sautier peine à choisir si elle préfère le lac à la montagne, la mer aux rochers. C’est sans doute aussi pour cela qu’après avoir dû emprunter des chemins de traverse pas toujours faciles, elle soit revenue «chez elle» sur la Riviera. Assise sur un banc contre lequel elle a appuyé sa bicyclette turquoise, elle plonge son regard de husky dans les légers remous du Léman. «Je me suis toujours sentie norvégienne, même si je ne parle pas la langue de ma maman. J’aime la simplicité de ce pays, sa nature, sa mer un peu rude, ses lumières magnifiques. Un peu comme ici ce matin, je dois dire. On n’entend pas l’humain, mais seulement le bruit des clapotis… »