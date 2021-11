Chaos Lausanne-Genève – Vers un dédommagement en centaines de milliers de francs?

Alors que le trafic n’a toujours pas repris entre Lausanne et Genève, la facture en dédommagement pourrait exploser pour les CFF. C’est nouveau: depuis le 1er janvier, les voyageurs peuvent en effet se faire rembourser en cas de retard important.

Les règles sont les suivantes. Pour les retards d’au moins 1 heure, il s’agit de 25% du prix du billet. C’est 50% à partir de 2 heures. Si vous possédez un abonnement, des dédommagements sont aussi prévus. Pour les retards d’au moins 1 heure, le remboursement correspond à la valeur journalière de l’abonnement. Pour réclamer son dû, il suffit de remplir ce document.

Mais ce n’est pas tout. Un passager qui renonce à son voyage après la suppression d’un train peut réclamer un remboursement total de son titre de transport. Si cette suppression implique qu’il ne peut plus atteindre sa destination, un remboursement de frais d’hôtel ou de taxi jusqu’à 200 francs est prévu. Repas et boissons sont aussi envisagés pour ceux qui sont bloqués dans un train, «sous réserve de disponibilité».

70’000 personnes par jour

Combien de dédommagements ont-ils été demandés jusqu’ici? Questionné, le service de presse des CFF botte en touche. «Il nous semble un peu prématuré d’avancer ces chiffres à l’heure où la priorité est de mettre tout en œuvre afin de rétablir cette situation extrêmement pénible pour nos clients. Nous reviendrons le plus rapidement possible avec ces éléments et notre manière de procéder vis-à-vis des voyageurs concernés.»

La facture pourrait se chiffrer en centaine de milliers de francs. Sachant qu’en 2010, 50’000 personnes utilisaient la ligne Lausanne-Genève et que 100’000 sont envisagés en 2030, on peut évaluer à environ 70’000 le nombre de voyageurs actuels. Au bas mot, compte tenu de la durée de l’avarie, la moitié a été concernée. Si l’on prend la version la moins chère d’un billet, soit 11 fr. 40 l’aller simple entre Genève et Lausanne, cela fait un remboursement 5 fr. 70. Multiplié par 35’000, on atteint déjà les 199’500 francs. Et on ne compte pas les AG, les premières classes et autres billets plein tarif…