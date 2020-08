Hockey sur glace – Vers un échange de défenseurs entre Lausanne et Lugano? Aurélien Marti pourrait rejoindre le Lausanne HC, tandis que Matteo Nodari devrait être envoyé au Tessin. S’il se finalise, il s’agirait du second échange des Vaudois en deux jours. Grégory Beaud

Aurélien Marti (à g.) devrait rejoindre le Lausanne HC. KEYSTONE

Dimanche soir, Lausanne a envoyé Tyler Moy à Genève en échange de Floran Douay et Guillaume Maillard. Moins de 24 heures plus tard, Petr Svoboda aurait réalisé une nouvelle transaction. Il aurait cette fois-ci échangé son défenseur Matteo Nodari contre Aurélien Marti. La raison ? Ce dernier aurait signé un contrat à long terme avec le Lausanne HC à compter de la saison 2021-2022 et un échange prématuré arrangerait tout le monde.

Aurélien Marti, qui fête aujourd’hui ses 26 ans, avait rejoint Lugano durant l’été en provenance de FR Gottéron où il était en fin de contrat. Défenseur défensif, l’ancien junior du Lausanne HC avait quitté l’organisation en 2016 après s’être cassé les dents sur la porte de la première équipe. Au terme d’un passage réussi à Langenthal, il a transité par Berne (22 matches) avant de s’engager pour FR Gottéron. Si cette information se vérifie, il n’aurait donc joué que quelques matches amicaux avec les «Bianconeri».

Matteo Nodari (32 ans) est également un ancien junior de son probable nouveau club. Luganais jusqu’en 2013, il avait ensuite évolué à Rapperswil avant de rejoindre Lausanne durant la saison 2014-2015. Il faisait partie des plus anciens du vestiaire puisque seuls Joel Genazzi, Etienne Froidevaux et Benjamin Antonietti ont passé plus d’années que lui entre Malley, Malley 2.0 et la Vaudoise aréna. Lundi matin, il n’était pas sur la glace lors de l’entraînement.

Selon nos informations, les deux clubs doient encore mettre au clair les derniers détails de la transaction.