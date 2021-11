Association Sécurité Riviera – Vers un meilleur accueil des victimes de violences Au poste de police de Clarens, un nouvel espace offre du répit aux personnes qui ont subi des infractions. D’autres mesures sont en cours. Hélène Jost

Deux tableaux, une orchidée: les détails ont été soignés pour personnaliser la salle. © ASR

L’an dernier, en terres vaudoises, un peu moins de 3900 cas de violences domestiques ont été recensés, selon les chiffres publiés par le Canton.

Certaines victimes connaissent une fin tragique, d’autres s’en sortent, mais pour beaucoup d’entre elles le parcours passe à un moment ou un autre par un poste de police. Une étape que l’Association Sécurité Riviera (ASR) veut rendre moins difficile.

Confort et fonctionnalité

La mesure la plus visible se trouve au poste de Clarens. Au milieu des salles d’audition froides et impersonnelles, un espace a été aménagé pour les victimes de violences et d’infractions. L’agencement n’a rien d’extravagant. En plus d’un bureau muni d’un ordinateur, deux fauteuils ont été installés.

Entre eux, il y a une table basse et, à côté, un coin destiné aux enfants avec quelques jeux. Le message est clair: cet espace sert à recueillir des plaintes, mais on peut aussi s’y installer et reprendre des forces.

«Subir de tels actes est souvent traumatisant, explique Ruben Melikian, commandant de Police Riviera, qui a participé à la conception de cet espace. Pour de nombreuses personnes, ce n’est déjà pas facile de franchir la porte du poste. Dans cette situation, soigner l’accueil est essentiel. Les policiers vont essayer d’apaiser et de fournir un certain confort. Il faut pouvoir entendre et mettre en sécurité pour un moment, souvent dans l’attente d’une prise en charge par un organisme spécialisé, par exemple les centres d’aide aux victimes.»

«La salle a été conçue sur les conseils d’un architecte d’intérieur. Nous sommes aussi allés voir ce qui se faisait ailleurs, détaille Dounya Schürmann-Kabouya, chargée de communication de l’ASR. Tout n’est pas définitif, c’est appelé à évoluer en fonction des retours des personnes qui utilisent cet espace.»

Le besoin, en tout cas, est bel et bien là: depuis sa mise en service début octobre, le local a été utilisé «presque tous les jours» selon Ruben Melikian.

«Il faut pouvoir entendre et mettre en sécurité pour un moment, souvent dans l’attente d’une prise en charge par un organisme spécialisé.» Ruben Melikian, commandant de Police Riviera

«Renforcer la confiance»

Mais, pour une meilleure prise en charge, soigner la forme ne suffit pas. L’ASR veut également travailler sur le fond. Les agents suivront une formation continue, a priori l’an prochain, sur l’accueil des victimes et les questions de genre.

«Comme pour d’autres sujets, il est important de rappeler régulièrement les bases, estime Ruben Melikian. Je suis convaincu que cette formation sera la bienvenue et qu’elle permettra aussi de renforcer le lien de confiance avec la population.»

Un lien qui prend aussi une forme virtuelle, puisque les victimes de violences peuvent désormais prendre contact avec l’ASR directement via un formulaire en ligne. Toutes les informations sont à retrouver sur le site www.securite-riviera.ch/home/aide-aux-victimes.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.