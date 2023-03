Selon un sondage de Solidarités International (2016), 95% des personnes interrogées considéraient comme important à très important l’enjeu de l’accès à l’eau potable au niveau mondial.

En février 2023 lors de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général, António Guterres, disait: «L’heure n’est plus aux petites retouches.» En marge des aspects environnementaux, que dire des milliers de morts journaliers de la guerre en Ukraine? Le fait est que, malheureusement, nous acceptons ces drames avec une forme d’impuissance et d’un fatalisme collectif peu glorieux.

«Le chemin du changement reste long et les choix faits pas assez engageants et si peu visibles.»

En ce début d’année 2023, l’Europe a fait face à un déficit d’eau sans précédent. Pendant ce temps et alors que la pénurie pétrolière résonne pour cause de sous-investissements, le Sénat américain a récemment voté l’interdiction de la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (critères ESG) dans la stratégie d’investissements des fonds de pension. Ainsi, la direction vers un modèle économique plus responsable reste sans écho dans le 2e pays le plus pollueur de la planète. Avec une Chine, premier producteur de CO₂ et accro d’un commerce sans limites, il est donc probable que la température terrestre va poursuivre son ascension.

Moins d’eau, plus de chaleur ou des conflits qui se multiplient font dire à l’étude HSBC, parue dans le journal «Les Échos» d’août 2022, que la population mondiale risquerait bien de décroître d’ici à 2100. Donc, il y aurait moins de personnes, moins de consommation et donc moins de dégagements de gaz à effet de serre. Pourquoi nos dirigeants se préoccuperaient-ils des problèmes climatiques? Espérons que nous élisons, en Suisse, des personnes un peu plus responsables. Le chemin du changement reste long et les choix faits jusqu’à présent pas assez engageants et si peu visibles.

Inquiétude et découragement

Pourquoi notre jeunesse ne cesse-t-elle de se mobiliser jusqu’à l’extrémisme? C’est simple: elle crie ses inquiétudes et son découragement face à la gravité de la situation et une inertie coupable des décideurs. Ce n’est pas non plus l’inconscience de dirigeants despotiques et guerriers qui détournent notre attention de l’essentiel qui devrait nous empêcher de prendre enfin à bras-le-corps le virage d’une économie repensée.

Responsables politiques, accompagnez avec engagement ce qui devrait être le modèle économique soutenable de demain! Mais, c’est à nous tous que revient la mise à plat des modèles d’affaires qui favoriseraient des actions circulaires et responsables. Il faut donner de la vraie valeur ajoutée durable dans tous les secteurs de l’activité économique. Une rupture avérée et un changement d’attitude doivent intervenir au plus vite vers des investissements différents et respectant les critères ESG. Il faut surtout arrêter de penser rentabilité à court terme. La responsabilité des élus et des circuits financiers est largement engagée dans cet impératif de voir au plus vite notre économie fonctionner autrement. Alors, le climat ne s’en portera que mieux.

Eric Davalle Afficher plus Directeur ExMDI

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.