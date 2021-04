#ECVD21 – Vers un second tour historique à Épalinges Pourtant favorite, la conseillère nationale Brigitte Crottaz (PS) arrive derrière son rival Alain Monod (PLR). Jamais la commune n’avait vécu une telle configuration. Laurent Antonoff

Alain Monod (PLR) arrivé en tête suivi, à quarante suffrages, de la conseillère nationale Brigitte Crottaz. Tous deux repartent pour un second tour. Marius Affolter

Il faudra un second tour pour qu’Épalinges tienne son nouveau syndic. La conseillère nationale Brigitte Crottaz (PS) et le municipal réélu Alain Monod (PLR) n’ont pas obtenu la majorité absolue (1259 voix), mais de très peu. Alain Monod arrive ainsi en tête avec 1248 suffrages, et Brigitte Crottaz le talonne à 40 voix (1208). Le taux de participation s’élève à 39,6%. Sur le parvis de la Maison de Commune dimanche après-midi, les deux candidats ont déclaré qu’ils maintenaient leur présence au second tour.

«Je suis loin d’être déçu par mon score. Beaucoup me disaient perdant contre une femme, conseillère nationale de surcroît, et je suis pourtant toujours là en tête à neuf voix seulement d’une élection», confie Alain Monod. Pour le candidat PLR, ancien député et municipal à Épalinges depuis deux législatures, son résultat confirme «la remontada» du PLR observée au second tour de l’élection à la Municipalité. Partie favorite car sortie en tête des premier et second tours à la Municipalité, Brigitte Crottaz pointe toutefois en seconde position. «Cette campagne qui a commencé en janvier se fait longue. C’est vrai, on assiste à un certain réveil du PLR, alors qu’il semble que la gauche se soit moins mobilisée en allant moins voter», analyse la candidate socialiste. Brigitte Crottaz est en effet loin de son score de 1422 suffrages obtenus au premier tour.

À noter que ce second tour à la syndicature est une première à Épalinges depuis près de trente ans.

