Le monde revoit à la baisse les prévisions de croissance pour 2023. La guerre de Vladimir Poutine précipite l’Allemagne dans la récession, et peut-être la Suisse et l’Europe entière si la situation s’aggrave dans les semaines à venir. La mauvaise nouvelle? Les prix de l’énergie flambent toujours alors qu’ils devraient logiquement baisser par anticipation du ralentissement de l’économie.

L’inflation commence à faire très mal, en particulier parmi les ménages les plus exposés aux variations brutales des prix. Les syndicats exigent une pleine indexation, voire une revalorisation comme les ouvriers des raffineries françaises. Les banques centrales sont prises au piège. Ayant tardé à réagir à l’inflation qu’elles pensaient passagère, elles doivent aujourd’hui casser les reins de la croissance pour briser la spirale inflationniste au moment où les entreprises commencent à licencier pour s’adapter à la baisse inévitable des commandes.

Alors que faire? Pourquoi ne pas répliquer la politique budgétaire mise en place durant la crise Covid (endettement), qui a permis de limiter la casse sociale et évité la faillite des entreprises? Malheureusement, cette politique vertueuse et quasi magique ne fonctionnera pas cette fois. Car la nature de la crise économique est différente. Pour les économistes, la crise Covid n’avait rien d’inquiétant; elle n’a pas détruit de richesses, simplement différé de quelques mois une partie des activités économiques. Du reste, dès que les mesures ont été levées, la conjoncture est repartie de plus belle. Mieux, les programmes d’aide ont stimulé l’économie. À tel point qu’une partie de l’inflation actuelle trouve son origine dans les programmes de soutien étatiques.

«La crise actuelle ne peut pas être mise entre parenthèses, comme ce fut le cas durant la crise Covid. Le coût économique de cette sale guerre va se traduire par une baisse temporaire de notre niveau de vie.»

La crise que nous vivons est d’une autre nature, bien plus grave. Elle est causée par une guerre; chaque jour qui passe détruit des biens, renchérit les marchandises et services dans les échanges mondiaux. L’activité économique n’est pas différée dans le temps comme avec la crise Covid; on assiste à une destruction réelle de la richesse mondiale sous l’effet de l’explosion des coûts de l’énergie.

Instaurer un bouclier fiscal (limitation des hausses des prix aux consommateurs), comme l’ont fait la France et l’Italie? Cela revient à reporter la hausse dans le temps, sans l’annuler! Bien sûr, les États pourraient s’endetter mais une telle politique aurait pour conséquence d’alimenter davantage l’inflation et d’obliger les banques centrales à monter plus fortement encore les taux d’intérêt (loyer de l’argent). Indexer intégralement les salaires aurait le même effet et risquerait de renchérir les coûts du travail au moment où les entreprises enregistrent une baisse de leurs commandes.

Soyons francs. La crise actuelle ne peut pas être mise entre parenthèses, comme ce fut le cas durant la crise Covid. Le coût économique de cette sale guerre va se traduire par une baisse temporaire de notre niveau de vie. Prétendre l’inverse serait mentir. Il est illusoire de masquer la réalité de la hausse des prix de l’énergie, le moteur de l’inflation en Europe. Ce serait même une erreur stratégique; une baisse artificielle des prix décourage les économies d’énergie et ne ferait que différer dans le temps les investissements nécessaires pour améliorer la sécurité de l’approvisionnement énergétique. Le fardeau doit toutefois être réparti socialement par une politique fiscale qui allège la facture des ménages les plus vulnérables mais non celle de l’immense majorité de la population. C’est un message difficile à porter dans l’arène politique et médiatique. Mais si la logique économique est (peut-être) stupide, elle demeure implacable.



