Les partis écologistes – Verts et Vert’libéraux – sont les grands gagnants de la plupart des dernières élections. À tous les niveaux. Récemment à Bâle, une première candidate Vert’libérale a été élue au gouvernement. À Neuchâtel, Mauro Moruzzi est le premier élu vert’libéral à l’exécutif d’une grande ville romande.

Sur le plan national, selon un récent sondage de la SSR, si des élections se tenaient aujourd’hui, les Verts obtiendraient 12,2% (-1) et les Vert’libéraux 9,8% (+2). Les électorats des deux partis sont proches, mais pas identiques. Les Verts tirent clairement à gauche. Les Vert’libéraux séduisent du centre droit au centre gauche. L’analyse des dernières élections fédérales dans le canton de Vaud (mais c’est similaire sur le plan fédéral) montre que l’électorat vert’libéral provient d’abord des primo-votants (ceux qui n’ont jamais voté ou votaient pour la première fois) puis à parts presque égales de l’électorat PLR, Vert et socialiste.

«Une alliance tactique est de plus en plus à l’ordre du jour pour faire avancer la cause du climat.»

Ensemble, les deux partis écologistes représentent la deuxième force politique du pays derrière l’UDC, mais devant le PS et le PLR. Mais les deux partis écologistes, s’ils sont d’accord le plus souvent sur les thèmes de l’environnement et de société, ont des positions divergentes sur certaines questions économiques. Reste qu’une alliance tactique est de plus en plus à l’ordre du jour pour faire avancer la cause du climat et de l’environnement dans ce pays.

À Zurich, qui fait souvent office de laboratoire, les deux partis collaborent étroitement et, avec un quart des sièges, ils font souvent la différence. Cela n’enlève rien à leur divergence sur certains thèmes (fiscaux et économiques notamment). Ensemble, Verts et Vert’libéraux peuvent devenir rapidement l’axe central d’une nouvelle majorité climatique en s’alliant avec les progressistes de gauche et de droite. Car la question environnementale est la question essentielle, et même existentielle, des années à venir.

Nouvelle grille d’analyse

Pour cela, il faudra que les partis s’affranchissent des alliances historiques et des préjugés idéologiques. L’axe gauche-droite qui a structuré la politique du XXe siècle ne répond plus aujourd’hui aux défis de notre société. Sur l’enjeu vital du climat, comme sur les questions de société (égalité, mariage pour tous, congé paternité, etc.), la grille d’analyse progressistes vs conservateurs est bien plus opérante.

Cette recomposition est en marche. Les Verts s’émancipent – timidement – du grand frère socialiste et de l’extrême gauche. Les Vert’libéraux ont presque partout défait leurs attaches avec les partis bourgeois. En Suisse alémanique notamment, mais aussi à Neuchâtel, Jura, Lausanne et Genève. Nous sommes encore loin du compte, mais la réflexion débute, la petite graine commence à germer.