Asie – Vers une nouvelle manif pro-démocratie en Thaïlande La contestation pro-démocratie appelle à une nouvelle manifestation samedi en Thaïlande, où la tension grandit avec le gouvernement.

Manifestation pro-démocratie à Bangkok le 16 octobre 2020. AFP

Le mouvement pro-démocratie entend braver samedi pour la troisième journée consécutive l’interdiction de rassemblement, appelant à une nouvelle manifestation à Bangkok pour demander la démission du Premier ministre, sur fond d’escalade des tensions avec la police.

Vendredi soir, quelque 3000 personnes se sont réunies dans le centre de la capitale malgré la promulgation la veille d’un décret d’urgence interdisant tout rassemblement de plus de quatre personnes.

Après plusieurs heures de manifestation, la police antiémeute a utilisé des canons, projetant de l’eau et des substances chimiques irritantes, pour disperser les militants, un signe d’escalade inédit dans cette crise qui dure depuis plus de trois mois. Les manifestants ont déployé des parapluies devant eux, une tactique de protection empruntée à leurs homologues de Hong Kong. Peu après, ils ont quitté les lieux. Quatre policiers et onze contestataires ont été blessés, selon les forces de l’ordre.

65 personnes ont été arrêtées depuis mardi, dont neuf leaders du mouvement pro-démocratie, a indiqué à l’AFP l’ONG Thai Lawyers for Human Rights. Un journaliste thaïlandais a été interpellé vendredi, d’après son employeur, le site d’information en ligne, Prachathai.

Possible couvre-feu

La contestation réclame la démission du Premier ministre, Prayut Chan-O-Cha, et une réforme de la puissante et richissime monarchie, un sujet tabou il y a encore peu dans le royaume. Le roi Maha Vajiralongkorn n’a pas directement commenté les événements en cours, mais a affirmé à la télévision publique que la Thaïlande a «besoin d’un peuple qui aime son pays, d’un peuple qui aime la monarchie». «Je ne démissionnerai pas», a de son côté assuré le général Prayut Chan-O-Cha, ajoutant que les mesures d’urgence seraient appliquées pendant une période maximale de trente jours.

Un couvre-feu n’est pas exclu dans la capitale si la situation devait perdurer.

Le militaire, ex-chef de l’armée, est au pouvoir depuis le coup d’État de 2014 et dirige un gouvernement civil depuis des élections controversées l’année dernière. Les autorités ont motivé la promulgation de mesures d’urgence, dénonçant notamment des incidents mercredi à l’encontre d’un cortège royal.

Plusieurs dizaines de manifestants, en marge d’un grand rassemblement pro-démocratie, avaient levé trois doigts devant le véhicule de la reine Suthida, un geste de résistance emprunté au film «Hunger Games» et de défi à l’autorité royale. Deux activistes ont été interpellés et mis en examen pour «violence envers la reine», une accusation rarissime, passible de la prison à vie.

AFP/NXP