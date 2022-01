Corée du Nord – Vers une possible reprise des essais de missiles nucléaires Le régime nord-coréen a évoqué un éventuel redémarrage des essais nucléaires et des missiles à longue portée.

La réunion du bureau politique sous la direction de Kim Jong Un de ce jeudi. AFP

La Corée du Nord a évoqué jeudi une possible reprise de ses essais de missiles nucléaires et balistiques à longue portée, lors d’une réunion du bureau politique sous la direction de Kim Jong Un, qui se prépare à «une confrontation de longue haleine» avec les États-Unis, a rapporté l’agence officielle nord-coréenne KCNA.

«La politique hostile et la menace militaire des États-Unis ont atteint une ligne de danger qui ne peut plus être ignorée» et la réunion du bureau politique du comité central du Parti des travailleurs «a ordonné (…) d’examiner rapidement la question d’une reprise» de toutes les activités temporairement suspendues, a rapporté KCNA, faisant manifestement référence aux programmes de missiles nucléaires et à longue portée.

Kim avait annoncé un moratoire sur les essais nucléaires et de missiles balistiques à longue portée en 2018, affirmant que ses objectifs étaient atteints, mais avait menacé de lever le moratoire après l’échec des pourparlers avec Donald Trump.

De nouvelles sanctions

Durant la réunion, présidée par le leader de la Corée du Nord Kim Jong Un, a été présenté un rapport analysant les conditions dans la péninsule coréenne et abordant «l’orientation des mesures défensives contre les États-Unis pour l’avenir».

Selon KCNA, «les États-Unis ont calomnié notre État et commis l’acte insensé de prendre plus de vingt mesures de sanctions et la Corée du Nord doit «se préparer à une confrontation de longue haleine avec les impérialistes américains».

La Corée du Nord a déjà procédé cette année à plusieurs lancements, dont deux missiles tactiques guidés, alors qu’elle cherche à renforcer son armement conventionnel tout en repoussant les offres de pourparlers des États-Unis. La semaine dernière, Washington a imposé de nouvelles sanctions à Pyongyang, et la Corée du Nord a répondu en multipliant les essais, affirmant son «droit légitime» à l’autodéfense.

AFP

