Grand Conseil – Vers une prévoyance professionnelle pour les municipaux? Des communes peinent trop souvent à trouver leurs gouvernants. Un député veut les encourager à les affilier au 2e pilier. Simone Honegger

Le député Vert Yannick Maury s’inquiète du manque d’attractivité de certaines charges publiques, à commencer par celles des municipaux.

Les indemnités perçues au titre de municipal ne prévoient pas toujours une affiliation au 2e pilier. Le député Vert Yannick Maury tient à corriger ce système qui «n’est certainement pas un facteur attractif pour les candidates et candidats à des charges électives» selon son postulat. Son texte non contraignant a été largement accepté ce mardi par le Grand Conseil vaudois. Il demande au Conseil d’État d’informer et de sensibiliser les communes sur cette problématique.