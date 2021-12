Malheur au perdant – Verstappen vs Hamilton, le duel du siècle Le titre mondial des pilotes se jouera lors du dernier GP de la saison, dimanche à Abu Dhabi. Le scénario est totalement improbable et fou. Grégoire Surdez Abu Dhabi

Deux hommes pour un titre. Hamilton (à gauche) et Verstappen seront plus proches sur la piste qu’en conférence de presse. AFP

Max Verstappen à Lewis Hamilton se retrouvent à égalité parfaite avant le dernier Grand Prix de la fin de la saison 2021. 369.5 points chacun.Le titre mondial va donc se jouer en une seule course, sorte de «squid game» de la F1 où celui qui finira devant l’autre ramassera les honneurs et ne laissera que les larmes au perdant.Alors qu’il dure depuis le premier Grand Prix de la saison, en mars dernier, le duel qui oppose Max Verstappen à Lewis Hamilton n’a cessé de monter en intensité. Aucun des duellistes ne supportant de voir son rival devant lui, plusieurs accrochages ont émaillé cette saison 2021. Et il faut espérer que la finale, dimanche, ne se termine pas une nouvelle fois dans les bas-côtés.

Car un accident favoriserait Max Verstappen, qui compte une victoire de plus (9) que Lewis Hamilton (8) et serait ainsi titré à la qualité des résultats - ce qui n’est jamais arrivé. Mais un tel accrochage déclencherait aussi un scandale et des réclamations qui risquent de reporter l’attribution du titre à une décision des tribunaux. Derrière les deux pilotes se vit aussi le duel entre Mercedes et Red Bull, entre un pilote britannique déjà sept fois champion et un jeune Néerlandais symbolisant l’avenir.

Le monde des fans se divise en deux: ceux du talent de Lewis Hamilton, et ceux qui aimeraient du changement après la longue domination du Britannique. Il y a ceux, aussi, qui aimeraient que le record de titres de Michael Schumacher ne soit pas battu, alors que Lewis Hamilton a déjà raflé tous les autres records - nombre de victoires (103), nombre de pole positions (103 aussi), nombre de podiums (181).Et puis il y a les amoureux de la course, ceux qui aimeraient que le meilleur gagne. Le problème, c’est qu’ils le sont tous les deux. Cette année, chacun mérite largement ce titre mondial. Avec leur écurie, ils ont donné tant d’énergie pour le décrocher que la défaite sera terrible pour le perdant.Il est difficile de doubler sur le circuit d’Abu Dhabi. Une sérieuse option sur le titre sera donc prise par celui qui décrochera la pole-position, ce samedi après-midi.Avant que toute une saison ne se joue demain, à 14 heures, sur le circuit de Yas Marina d’Abu Dhabi.

