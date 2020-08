Toute personne prompte à s’enflammer lors d’événements sportifs a un jour ou l’autre fait face à l’incompréhension d’un proche, d’un conjoint: «Comment est-ce qu’on peut se mettre dans des états pareils pour des guignols en shorts qui courent après un ballon / tapent une balle au-dessus d’un filet / pédalent toute la journée, etc.» Une réaction que le fan aime ignorer avec l’indifférence magnanime de celui qui sait mieux, tant pis pour les pisse-froid qui ne captent pas l’enjeu.

À l’heure du Covid, pourtant, les rabat-joie marquent des points. La Champions League à huis clos, ça ne le fait pas. Avez-vous vu ces rangées de sièges vides à pleurer, ces attaquants qui se lancent vers l’avant dans le silence et pour personne, l’écho de mort quand ils shootent dans le ballon, comme dans une cathédrale sans fidèles? Pire encore pour qui voudrait s’exalter, on entend les joueurs qui se hèlent en grognant, ça sonne comme les matches amicaux des vétés le dimanche après-midi à Vidy. Et on se demande soudain qu’est-ce qui a bien pu nous pousser à allumer la télé, en quoi le destin de Messi ou de Neuer a pu nous paraître important.

«Un arbre fait-il du bruit en tombant dans la forêt où personne ne l’entend? Les gradins vides semblent avoir la réponse»

D’accord, d’accord, j’entends venir les inconditionnels: voilà bien des réflexions de supporter intermittent. Le vrai fan, lui, soutient son équipe en toutes circonstances. Certains objecteront encore que les performances des sportifs se trouvent améliorées par ces conditions (dans leur «bulle» coupée du monde à Disney World, les basketteurs de la NBA plantent des trois points comme jamais), voire que cette absence de public permet justement au téléspectateur de se concentrer sur l’essentiel, à savoir l’exploit athlétique. Sans doute. N’empêche que sans la communion d’un groupe, sans des semblables prêts à nous renvoyer l’idée que tout ce cirque en vaut la peine, sans un sentiment de transcendance collective (fichtre, osons les grands mots, il y a assez d’espace dans un stade de 60’000 places), tout ça paraît tout de même bien vain. Comme un repas mijoté pour une table sans convive, comme un concert sans personne pour l’écouter… À ce sujet, un arbre fait-il du bruit en tombant dans la forêt où personne ne l’entend? Les gradins vides semblent avoir la réponse: «On s’en tape, il y a des choses plus graves. Une pandémie, par exemple.»

Peut-être que certains grands clubs européens, prompts à considérer leur public comme des gogos bons à traire jusqu’au dernier billet, s’en souviendront à l’heure d’inventer ce fameux monde d’après (oui, certains d’entre nous y croient encore): sans des gens ordinaires pour maintenir l’illusion, les dieux du stade redeviennent bel et bien des guignols en shorts qui courent après un ballon.