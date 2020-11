Élection à la Municipalité – Vert’libéraux et PDC s’allient pour un siège à Vevey Vincent Imhof (Vert’libéral) sera le candidat des deux formations qui feront également liste commune au Conseil communal. Karim Di Matteo

Vincent Imhof sera le candidat des Vert’libéraux et du PDC ce printemps pour une place à la Municipalité de Vevey. Chantal Dervey

Le Parti vert’libéral a des envies de grandir sur la Riviera où il a constitué diverses antennes. C’est le cas à Vevey où le parti présentera un candidat à la Municipalité aux générales du printemps en la personne de Vincent Imhof. Il aura le soutien du PDC, allié de circonstance au sein d’une nouvelle «Alliance centriste veveysanne». Vert’libéraux et PDC feront également liste commune pour le Conseil communal.

Élu en cours de législature sous la bannière PLR au Conseil communal en 2015, puis confirmé en 2016, Vincent Imhof s’est peu à peu retrouvé en porte-à-faux avec son parti sur les thématiques énergétiques. Ce qui n’a pas empêché cet entrepreneur actif dans les installations photovoltaïques de 39 ans, marié, deux enfants, de siéger dans diverses commissions, dont celle de l’énergie, qu’il a quittée le 30 juin dernier: «Je tenais à clôturer la stratégie énergétique de la ville qui sera valable pour au moins les dix prochaines années.»

Pas étonnant donc de retrouver l’environnement comme le thème clé de son programme, avec la priorité sur une amélioration de l’efficience des bâtiments communaux et de l’éclairage public. Trois autres thématiques sont toutefois bien identifiées: la mobilité – notamment en fluidifiant la traversée de la ville –, le soutien à l’économie locale et régionale en revitalisant le centre et la formation des jeunes.

«C’est le candidat qui fédère le mieux les valeurs de nos deux partis et qui puisse apporter une alternative», ajoute Vladimir d’Angelo, président démissionnaire du rebaptisé PDC Le Centre Vevey. Après plusieurs décennies au service de son parti, l’incontournable centriste a en effet décidé de passer le flambeau à Martino Rizzello, membre et ancien président du Conseil communal.

Ce dernier était du reste un papable pour une candidature PDC à la Municipalité: «Mais vu le contexte politique et social, je préfère prendre un peu de recul pour mieux cerner les enjeux actuels et futurs que Vevey aura à assumer et me concentrer sur ma vie de famille.»

Pour peser davantage

De son côté, Vincent Imhof dit viser l’Exécutif pour influer davantage sur les décisions: «Au Conseil communal, j’ai l’impression de n’avoir aucun poids. On peut déposer autant d’interventions que l’on veut, la Municipalité a les moyens de les traiter ou pas. Sans parler de la problématique des budgets: en commission, on débat parfois de coupes de quelques milliers de francs alors que le déficit se compte en millions!»

Pour ce chef d’entreprise, un dernier élément explique sa candidature: «Offrir un choix aux électeurs de droite et éviter de se retrouver avec une Municipalité qui pencherait trop fortement à gauche. Il faut que la composition du futur collège soit un maximum représentatif des diverses sensibilités de la population veveysanne.»