Vestiges archéologiques – À quand un écrin digne des mosaïques d’Orbe? En attendant un projet de valorisation qui se fait désirer, le prestigieux site gallo-romain reste dans la pénombre. À l’heure où Pro Urba fête ses 100 ans, l’impatience se fait sentir. David Genillard

Le soin apporté aux détails de la mosaïque aux Divinités atteste de la richesse des anciens occupants des lieux. Odile Meylan

C’est la plus grande villa gallo-romaine au nord des Alpes et l’ensemble le plus dense de mosaïques réunies en un seul lieu en Suisse. Les neuf œuvres minutieusement réalisées qui nous sont parvenues témoignent du faste dans lequel les occupants de la villa de Boscéaz ont vécu dès la seconde moitié du IIe siècle de notre ère (lire l’encadré).