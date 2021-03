Lausanne-Sport – «Vétéran» à 24 ans, Loosli a changé de statut Le défenseur de la Tuilière est le plus ancien par ordre d’arrivée dans l’effectif vaudois. Avant le derby contre Sion dimanche, il raconte son nouveau rôle et en quoi il a progressé. Nicolas Jacquier

Noah Loosli, défenseur central de l’équipe du Lausanne-Sport (LS). 24 HEURES/Vanessa Cardoso

Noah Loosli n’a que 24 ans, qu’il a fêtés le 23 janvier, mais cela ne l’empêche nullement d’avoir un statut très particulier dans le vestiaire du LS comme sur le terrain: hormis la promotion des espoirs formés au club (Puertas, Bares, Schmidt), le défenseur est le plus ancien dans l’ordre d’arrivée parmi les joueurs les plus souvent utilisés par Giorgio Contini. Le jeune homme avait débarqué à Lausanne en février 2018 en provenance de Grasshopper, bien avant Kukuruzovic (juillet 2018) ou Monteiro (une année plus tard). Arrivés cette saison et ne partageant aucun vécu local, les Guessand, Da Cunha, Zekhnini ou autres Mahou sont eux hors concours.