Football – 1ère ligue – Vevey a toujours la tête sous son plafond de verre Les Veveysans avaient l’occasion de prendre la tête du championnat après laquelle ils courent depuis des années. Bulle était trop solide (0-0), il faudra attendre. Encore longtemps? Florian Vaney, Bulle

Keystone

Sans doute que le but aurait été annulé pour hors-jeu. Mais cela ressemblait à s’y méprendre à de la fatalité. Vevey face à son plafond de verre, le même, encore et toujours. Joni De Oliveira s’est retrouvé là où il devient vraiment plus compliqué de la mettre à côté que dedans. À 50 centimètres des buts, sans gardien, le ballon lui arrivant dessus au sol, lentement. Mais devant ce boulevard qui pouvait propulser les Veveysans en tête de 1re ligue, leur attaquant a emmené la sphère au-dessus de la latte, provocant la stupéfaction et l’hilarité du public bullois.

Plus qu’une vérité, la réussite aurait eu valeur de symbole. Un signe, un peu d’espoir pour ce Vevey qui court depuis des années après des finales jusqu’ici seulement rêvées, jamais atteintes. En 2016, la promotion en 1re ligue devant plus d’un millier de personnes avait donné des envies d’encore. Mais le VS (Vevey-Sports), puis le VU (Vevey United), puis de nouveau le VS n’ont su répondre à leurs attentes.

Proche, mais toujours bloqué

Le club de la Riviera n’a sans doute jamais été aussi proche de briser son plafond de verre qu’aujourd’hui. Surtout s’il devait y avoir deux promus supplémentaires en Promotion League à l’issue de la saison. Le fait est que les Veveysans ont manqué une première occasion de se mettre sur orbite jeudi soir. D’autres se représenteront. Il s’agira d’en faire un meilleur usage que par le passé.

La réalité, c’est que ce match nul obtenu à Bulle (0-0) constitue un vrai bon résultat. Aux points, les Gruyériens étaient les meilleurs, si bien qu’il a fallu un ou deux miracles pour que le score reste vierge. La montagne ratée par Joni De Oliveira a presque trouvé écho dans les imprécisions adverses. Reste que demeure ce goût d’inachevé. Et cette vision d’un Vevey qui possède les moyens de ses ambitions, mais toujours coincé sous ses limites.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.