Thabo Sefolosha a été immense contre Union Neuchâtel. Richard Sendra

C’est ce qu’on appelle remettre les pendules à l’heure. Vaincu samedi dans le match 1 du quart de finale contre Union, le Vevey Riviera Basket a égalisé dans la série en balayant les Neuchâtelois (95-65) devant près de 800 personnes mardi. La messe était dite avant même le dernier quart-temps et les corps seront donc frais pour l’acte III vendredi à la Riveraine.

Grave blessure?

On jouait depuis deux minutes aux Galeries du Rivage lorsque le temps s’est arrêté dans l’enceinte. À la lutte pour le rebond offensif, Jonathan Dubas est retombé sur son coéquipier Michael Williams. L’arrière américain du VRB a pris son genou entre ses mains et l’inquiétude s’est lu sur le visage de son coach Niksa Bavcevic. Williams, grimaçant ensuite sur le banc avec une poche de glace sur son genou meurtri, est parti sous les acclamations du public.

Immense Sefolosha

Le coup du sort était terrible pour les Veveysans, bousculés dès les premières minutes, exactement comme lors de l’acte I, par un Union très en jambes mais surtout terriblement talentueux offensivement. Il fallait un électrochoc pour les Vaudois et il est venu de Thabo Sefolosha. Le vétéran de 39 ans n’a pas fait son âge en s’envolant au contre. De l’autre côté, il a enchaîné les shoots primés (3/3) pour ramener Vevey à lui tout seul à la fin du premier quart (21-23).

L'apport de Kübler

Sans Williams, avec Mateus Rodrigues Rocha, Axel Louissaint et Jonathan Dubas enquiquinés par les fautes, c’est le revenant Eliott Kübler qui a pris le relais de Sefolosha. Saignant comme rarement, l’ailier international suisse a régné sur le deuxième quart et Vevey s’est échappé jusqu’à la mi-temps (43-34), profitant d’une zone neuchâteloise orpheline de Arkim Robertson (3 fautes).

Robertson, le tournant

Les affaires de Mitar Trivunovic et d’Union se sont un peu plus compliquées en revenant des vestiaires. Robertson a été exclu pour cinq fautes et Sefolosha a marqué deux tirs lointains supplémentaires pour accroître l’écart (57-36). Après le second, l’ancien joueur de NBA a hurlé à ses fans "c’est ma maison" et pointé le parquet des doigts. Avec 25 minutes en 23 minutes, il a illuminé les Galeries.

Afficher plus Dans les deux autres rencontres de ces quarts de finale des play-off de SB League, les deux leaders au terme du championnat régulier, Massagno et Fribourg Olympic, ont remporté leur deuxième duel. Les Tessinois sont facilement venus à bout de Boncourt (101-69) et mènent 2-0 dans la série au meilleur des cinq matches. Tout comme les Fribourgeois, qui ont peiné pour vaincre Monthey 97-76. La troisième rencontre aura lieu samedi. Les Tessinois se rendront dans le Jura pour un match programmé à 18 heures 30 et les Fribourgeois iront dans le Chablais où ils commenceront leur rencontre à 17 heures 30.

