Un geste fort des autorités – Vevey continue d’innover en matière de gestion verte L’environnement et l’énergie disposeront d’une commission beaucoup plus influente au moment de préaviser des projets, au même titre que les finances. Une première dans la région. Karim Di Matteo

Vevey continue d’affiner ses outils de gestion en matière énergétique et environnementale. La décision de jeudi arrive à point nommé pour affronter les défis à venir: un Plan climat local et un Agenda 2030. Chantal Dervey

Après avoir été pionnière romande de l’Agenda 21 il y a près d’un quart de siècle, Vevey a de nouveau joué les avant-gardistes jeudi soir en décrétant la création d’une commission de l’environnement et de l’énergie, à entendre le Vevey Libre Pascal Molliat et le Vert Colin Wahli. Pour les deux initiateurs de ce projet, cette décision des plus institutionnelles sur le papier constitue un véritable turbo en matière de politique verte. Les deux élus se sont félicités du oui unanime à leur proposition par le Conseil communal. «C’est une première dans la région et peut-être même plus loin», selon l’élu écologiste.