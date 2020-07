Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + +

Basketball – Vevey est relégué en 1e ligue, Monthey reste en LNA Swiss Basketball a refusé la licence au club vaudois en appel. Les Valaisans sauvent leur place. Ugo Curty

En mai 2019, les Galeries du Rivage avaient vibré lors du quart de finale des play-off contre Neuchâtel. Une image qui appartient au passé. KEYSTONE/Archive

Trois après sa promotion, Vevey Riviera va quitter l’élite sur tapis vert. Swiss Basketball a refusé ce mercredi l’appel du club contre son refus de licence en première instance. «Nous n’avons pas octroyé la licence pour la saison prochaine», affirme Valère Bula, responsable compétition, confirmant ainsi une information du podcast spécialisé «Le Cinq Majeur». Les Veveysans ont encore la possibilité de saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne.

Vevey est ainsi relégué en 1e Ligue, soit la troisième division. «Pour l’instant, les raisons de cette décision n’ont pas été détaillées aux Vaudois. «Cela devrait être le cas la semaine prochaine, poursuite Valère Bula. Swiss Basketball communiquera alors publiquement sur le sujet.»

Une ligue à 9 équipes

Seulement 9 équipes prendront part à la SB League (LNA) masculine la saison prochaine. Autre club à faire recours, le BBC Monthey-Chablais a obtenu gain de cause. Le champion de Suisse 2017 sauve sa place dans l’élite in extremis. Swiss Central et Pully-Lausanne avaient privilégié une relégation volontaire en LNB.

Développement suit.