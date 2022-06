Football – Vevey et Echallens éliminés, Bulle sauve l’honneur romand Battus respectivement par Tuggen et Paradiso lors du 1er tour des finales, Echallens et Vevey United restent en 1re ligue. Un premier obstacle que les Gruériens ont facilement franchi. André Boschetti

Les Bullois ont passé face à Wohlen. fcbulle.ch

Terminer en tête de son groupe de 1re ligue était une chose à éviter, cette année. Sur les trois équipes qui avaient dominé leur poule respective, seul Baden a en effet échappé à l’élimination, samedi. Et encore, les Argoviens ont sué avant de se débarrasser des espoirs de Grasshopper (1-2/2-0).

Si Wohlen n’a pas pesé lourd face à un excellent FC Bulle (1-4/0-2), grâce à deux réussites en trois minutes de Deschenaux (71e) et Afonso (74e), Echallens peut, lui, nourrir de gros regrets après son élimination contre Tuggen.

Battus 2-1 à l’aller mercredi, les Challensois ont entamé la partie de la meilleure des manières. Très agressifs et entreprenants dès le coup d’envoi, ils se sont ménagés, durant la première demi-heure de jeu, pas moins de quatre grosses opportunités de refaire très vite leur but de retard. Malheureusement pour eux, le poteau – habile déviation de la tête de Chavanne (2e) – Merlo, le gardien schwytzois vainqueur de son duel face à Rushenguziminega (7e), et le manque de précision de Basha (9e) et surtout de Rushenguziminega (22e) permettaient à ce Tuggen bien emprunté de conserver sa petite marge.

Un peu découragé

Juste après s’être, peut-être, vu refuser un penalty suite à une poussette d’un défenseur sur Reis (29e), Echallens commençait peu à peu à baisser la cadence. Feltscher en profitait pour ajuster le poteau droit du but de Falk (32e) avant qu’un coup franc de Meier ne soit dévié par le mur vaudois. Une frappe lointaine et freinée, a priori pas irrésistible, que le gardien challensois ne parvenait, d’une main pas assez ferme, qu’à dévier au fond de son but (39e).

Un peu découragé et manquant par trop de force de percussion et de justesse dans les derniers gestes, Echallens dominait ensuite la seconde mi-temps mais sans parvenir à se créer de nombreuses occasions de relancer le suspense, si l’on excepte un sauvetage défensif de Tuggen devant Ianigro (48e) et un tir sur l’extérieur du poteau de Rushenguziminega encore (78e).

Trop peu pour empêcher Tuggen de s’en aller défier le FC Bulle mercredi et samedi prochains. Avec, au vu de ce que les Schwytzois ont montré face à Echallens, de bonnes chances de promotion pour les Gruériens.

Bilan positif

«Je suis à la fois très déçu et fier de mon équipe, soupirait John Dragani au terme de la partie. Lors des deux matches, et surtout aujourd’hui (samedi), elle a montré qu’elle était supérieure à Tuggen. Malheureusement, nous avons par trop manqué de réalisme et de réussite pour espérer passer. En face, il a suffi à nos adversaires de tirer quatre ou cinq fois en direction de notre but en 180 minutes pour marquer à trois reprises. C’est vraiment dommage car Echallens méritait beaucoup mieux que ces deux courtes défaites.»

Malgré cette légitime déception, le coach challensois dresse un bilan très positif de cette saison. «Avec le petit budget qui est le nôtre, conclut John Dragani, être l’équipe de 1re ligue à avoir compté le plus de points en championnat signifie beaucoup pour nous tous.»

Une bonne raison pour l’ancien entraîneur du LS, entre autres, de poursuivre une année encore au moins son travail à la tête d’Échallens. Ce qui ne sera pas le cas de Migjen Basha. À 35 ans et après une brillante carrière en Italie, l’international albanais, qui a grandi à Lausanne, veut désormais orienter sa carrière différemment. «Dans une dizaine de jours, je vais passer mes derniers examens pour obtenir ma licence pro d’entraîneur. Ma carrière de joueur me semble donc bel et bien terminée.»

Vevey frustré

Du côté de Vevey, la déception est plus grande encore qu’à Echallens. Vainqueurs 3-2 de Paradiso en Copet mercredi, l’équipe de Christophe Caschili semblait avoir toutes les cartes en mains pour passer ce premier obstacle. Et tout commençait d’ailleurs très bien puisque les Veveysans obtenaient un penalty en tout début de rencontre (5e). Une possibilité d’assommer les Tessinois que le malheureux Hjij manquait.

Transcendé par cette erreur, Paradiso remettait les compteurs à zéro grâce à Calic (28e) avant que Loiero ne donne ces deux indispensables longueurs d’avance à ses couleurs (53e). Malgré une dernière occasion de Gomis à un quart d’heure du terme, Vevey est donc rentré bredouille et très frustré du Tessin. Pour désigner le second promu, Paradiso défiera Baden dès mercredi.

