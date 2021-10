Photographie contemporaine – Vevey inaugure un centre d’art logé en plein cœur de sa gare Cet espace de 200 mètres carrés représente un lieu d’exposition et une vitrine permanente des activités d’Images Vevey, le festival de photographie de la ville.

Stefano Stoll, gauche, directeur d’Images Vevey, et l’artiste Nicolas Polli, droite, concepteur de l’identité visuelle de L’Appartement. KEYSTONE/Noemi Cinelli

La ville de Vevey inaugure mercredi L’Appartement, vitrine permanente des activités d’Images Vevey et ode à la photographie contemporaine. Il s’agit du premier espace d’art situé au cœur d’une gare en Suisse. Le concept: une expérience de visite inédite «comme à la maison».

Lire également: Un directeur heureux «On se devait de faire Images Vevey 2020» Trois chambres, un salon, une cuisine, une terrasse ou encore une salle de bain. Le tout établi sur près de 220 mètres carrés. L’Appartement, situé dans le hall principal de la halte ferroviaire, servait autrefois de logement aux cheminots. Si sa fonction première est tout autre aujourd’hui, l’aspect original du lieu a été en grande partie conservé.

L’espace s’accompagne d’une envie particulière: il s’agit de «créer un lieu d’art où les gens se sentent à la maison», explique mercredi Stefano Stoll, directeur d’Images Vevey à Keystone-ATS.

Un lieu unique en Suisse

«Par son identité, L’Appartement est unique en suisse», observe Stefano Stoll. Les lieux se présentent comme «quelque chose d’atypique et d’hybride», à la frontière entre une galerie, un musée et un appartement. La programmation sera inspirée de l’endroit et de son histoire.

Chaque pièce s’ouvrira à un format d’exposition spécifique, ce qui permettra d’accueillir simultanément quatre travaux artistiques, dont une projection. Entre deux éditions de la Biennale Images Vevey, le public pourra découvrir une quinzaine de projets à l’année.

Jeunes talents à l’honneur

Images Vevey travaillera en étroit contact avec des artistes de la «jeune photographie» et offrira un lieu d’exposition qui vient combler les lacunes en matière de visibilité de la photographie. Nicolas Polli est l’un des trois premiers «colocataires» de L’Appartement, aux côtés de Peter Puklus (Hongrie) et Marie Noury (France).

Le photographe et graphiste suisse – qui expose deux travaux pour cette saison inaugurale – se réjouit de cette proche collaboration. Outre la mise en valeur, elle permet «d’expérimenter avec les expositions.»

En guise d’exemple: les images jubilatoires de la série «À table avec Nico!», qui propose un accrochage ludique. Exposées à quelques centimètres du sol dans un couloir, les photographies sont aussi destinées aux enfants.

Son deuxième projet est consacré à ses créations confinées, réalisées au printemps 2020. D’objets banals de son quotidien, il tire images et textes empreints de romantisme et de poésie.

Deux ans de rénovation

Jusqu’à aujourd’hui, le lieu était globalement inconnu du grand public, a commenté Stefano Stoll. Deux ans de travaux ont façonné l’espace actuel de L’Appartement, qui a échappé à la rénovation totale de la gare de Vevey, agendée pour 2019, à l’occasion de la Fête des Vignerons.

En 2017, il avait été convenu que les anciens logements des cheminots se prêteraient à une conception et un financement d’Images Vevey. Une «proposition indécente» ironise Stefano Stoll, mais qui a tout de même séduit les CFF, la ville et de nombreux partenaires.

Le public peut désormais découvrir librement les expositions de L’Appartement, entre un train et l’autre. L’espace est ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

ATS

