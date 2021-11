Budgets 2022 – Vevey paiera pour soigner ses bâtiments L’Exécutif donne le ton pour son premier budget de la législature. Il assume sa volonté de ne pas lésiner sur les dépenses pour réaliser ses projets. Hélène Jost

L’enveloppe prévue pour entretenir l’ascenseur de l’Hôtel de Ville passera de 4000 à 7000 francs. Photo: 24 HEURES Chantal Dervey

Vevey prévoit un budget rouge vif pour l’an prochain, avec un excédent de charges de près de 7,3 millions de francs. Un résultat semblable à celui enregistré pour les comptes 2020, qui n’inquiète donc pas la Municipalité fraîchement installée. Pour les édiles, mieux vaut se donner les moyens de ses ambitions plutôt qu’être trop chiche et le payer plus tard.

Cette tendance concerne en particulier les bâtiments. Les frais d’entretien ont été revus à la hausse pour tous les immeubles, locatifs ou administratifs. L’objectif: effectuer des travaux que les autorités précédentes avaient reportés afin de limiter les dépenses.

«Le patrimoine communal a souffert de sous-attribution, explique Pascal Molliat, municipal chargé du Service des bâtiments, de la gérance et de l’énergie. Normalement, on estime qu’il faut compter entre 1 et 1,2% de la valeur des biens pour l’entretien. Là, on était environ à la moitié, avec une politique restrictive qui a créé une dette pour les années suivantes.»

Du personnel en plus

La somme allouée à l’entretien courant, aux ascenseurs et aux travaux spéciaux des locatifs passe ainsi du simple au double, de 575’000 francs à près de 1,2 million. Même tendance pour les locaux administratifs. Des baisses d’autres dépenses permettent toutefois d’éviter une explosion des coûts.

La décision d’internaliser la gestion du parc immobilier, effective depuis le 1er juillet, déploie aussi ses effets, avec de nouveaux besoins en personnel. La Municipalité propose donc d’ajouter des forces vives, pour un total de 120%.

Cette tendance traverse d’autres services administratifs. En tout, un peu moins de 13 postes à 100% ont été ajoutés à la masse salariale. Ces frais sont toutefois compensés par la diminution de certaines charges liées. Vevey versera notamment 3,9 millions de moins aux fonds dédiés à la péréquation et à la cohésion sociale.

Le Conseil communal disposera de deux séances pour décortiquer ce budget.

